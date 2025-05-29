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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
329
Время на прочтение
2 мин

Почему мы устаем уже к обеду: об этом почти никто не знает

Врачи отмечают, что некоторые изменения в повседневных привычках помогут оставаться энергичными до самого вечера.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему мы устаем уже к обеду

Почему мы устаем уже к обеду / © www.freepik.com/free-photo

Если к обеду чувствуется сонливость и усталость, то это может быть связано с питанием и образом жизни. Медицинские эксперты назвали несколько основных причин этой проблемы и способов, как с ней справиться.

Почему уже к обеду человек чувствует себя уставшим: как решить эту проблему

  • Естественный спад энергии. Наш организм живет по внутренним часам, которые регулируют сон и бодрствование. Большинство людей с 13:00 до 15:00 чувствуют сонливость, потому что идет естественный процесс спада энергии. Здесь может помочь короткий обеденный сон. 20 минут будет достаточно, чтобы восстановить силы.

  • Пища, которая плохо переваривается. Сытный обед или углеводы вызывают стремительное повышение сахара в крови, а затем такой же стремительный спад. К тому же, тяжелая пища медленно переваривается, поэтому организм тратит много энергии на это. Что делать? Надо есть в обед курятину, рыбу, орехи, авокадо, каши из цельного зерна.

  • Недостаток сна. Если человек спит менее 8 часов или есть нарушение сна, то он будет чувствовать себя уставшим уже утром. А к обеду может быть чувство изнурения. Врачи советуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

  • Обезвоживание организма. Если пить недостаточное количество воды, снижается концентрация и возникает постоянная усталость. Даже легкое обезвоживание может вызвать плохое самочувствие. Надо пить достаточное количество воды в течение дня, избегать чрезмерного употребления кофе, поскольку этот напиток может усилить обезвоживание организма.

  • Малоподвижный образ жизни снижает циркуляцию крови, поэтому к обеду человек ощущает вялость и сонливость. Легкая активность, напротив, заряжается энергией. Можно пешком ходить на работу, чаще гулять в парке или просто делать легкие упражнения.

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Дата публикации
Количество просмотров
329
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