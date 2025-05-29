Почему мы устаем уже к обеду: об этом почти никто не знает

Если к обеду чувствуется сонливость и усталость, то это может быть связано с питанием и образом жизни. Медицинские эксперты назвали несколько основных причин этой проблемы и способов, как с ней справиться.

Естественный спад энергии. Наш организм живет по внутренним часам, которые регулируют сон и бодрствование. Большинство людей с 13:00 до 15:00 чувствуют сонливость, потому что идет естественный процесс спада энергии. Здесь может помочь короткий обеденный сон. 20 минут будет достаточно, чтобы восстановить силы.

Пища, которая плохо переваривается. Сытный обед или углеводы вызывают стремительное повышение сахара в крови, а затем такой же стремительный спад. К тому же, тяжелая пища медленно переваривается, поэтому организм тратит много энергии на это. Что делать? Надо есть в обед курятину, рыбу, орехи, авокадо, каши из цельного зерна.

Недостаток сна. Если человек спит менее 8 часов или есть нарушение сна, то он будет чувствовать себя уставшим уже утром. А к обеду может быть чувство изнурения. Врачи советуют ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Обезвоживание организма. Если пить недостаточное количество воды, снижается концентрация и возникает постоянная усталость. Даже легкое обезвоживание может вызвать плохое самочувствие. Надо пить достаточное количество воды в течение дня, избегать чрезмерного употребления кофе, поскольку этот напиток может усилить обезвоживание организма.