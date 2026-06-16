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Почему не стоит мыть фрукты и овощи под проточной водой: эксперт объяснила
Мытье овощей и фруктов под проточной водой может быть вредным.
Свежие овощи и фрукты не следует просто быстро мыть под краном. Их лучше сначала замочить в воде с добавлением соды или соли, а затем тщательно промыть чистой водой.
Об этом в эфире «Киев24» рассказала врач-гастроэнтерологиня Ольга Матвиенко.
Она объяснила, почему не следует мыть фрукты и овощи под проточной водой.
«99% людей моют под проточной водой, чтобы это занимало максимально мало времени. Но так мы можем "заселить" еще большим количеством бактерий и вредных микроорганизмов. В нем содержится много хлора и различных примесей», — объяснила эксперт.
Лучше всего замочить в воде с добавлением соли или соды. После следует промыть овощи или фрукты в отфильтрованной или очищенной воде, чтобы предварительный раствор не повлиял на вкус.
Ранее говорилось, что в Украине зафиксировали резкое снижение оптовых цен на сезонные овощи, ягоды и фрукты. Больше подешевел зеленый горошек — его стоимость снизилась почти вдвое. Также значительно упали цены на ранние огурцы, клубнику, абрикосы и другие молодые овощи. Причиной удешевления называют увеличение предложения на рынке из-за сезонного урожая.