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ТСН в социальных сетях

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Категория
Здоровье
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Почему не стоит мыть фрукты и овощи под проточной водой: эксперт объяснила

Мытье овощей и фруктов под проточной водой может быть вредным.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Фрукты и овощи

Фрукты и овощи

Свежие овощи и фрукты не следует просто быстро мыть под краном. Их лучше сначала замочить в воде с добавлением соды или соли, а затем тщательно промыть чистой водой.

Об этом в эфире «Киев24» рассказала врач-гастроэнтерологиня Ольга Матвиенко.

Она объяснила, почему не следует мыть фрукты и овощи под проточной водой.

«99% людей моют под проточной водой, чтобы это занимало максимально мало времени. Но так мы можем "заселить" еще большим количеством бактерий и вредных микроорганизмов. В нем содержится много хлора и различных примесей», — объяснила эксперт.

Лучше всего замочить в воде с добавлением соли или соды. После следует промыть овощи или фрукты в отфильтрованной или очищенной воде, чтобы предварительный раствор не повлиял на вкус.

Ранее говорилось, что в Украине зафиксировали резкое снижение оптовых цен на сезонные овощи, ягоды и фрукты. Больше подешевел зеленый горошек — его стоимость снизилась почти вдвое. Также значительно упали цены на ранние огурцы, клубнику, абрикосы и другие молодые овощи. Причиной удешевления называют увеличение предложения на рынке из-за сезонного урожая.

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Дата публикации
Количество просмотров
56
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