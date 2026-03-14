Почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения: врач назвал идеальное время для утреннего напитка

Кофе / © Pixabay

Эксперт по сну советует не спешить с первой чашкой кофе после пробуждения. По словам специалиста, если подождать примерно 90 минут и сначала выпить воду, кофеин подействует эффективнее и может дать больше энергии.

Об этом рассказал известный американский сомнолог доктор Майкл Бройс, которого часто называют «врачом сна», передает издание Mirror.

Он объяснил, что организм после ночи обычно обезвожен, ведь во время сна человек может потерять почти литр жидкости только из-за дыхания.

Именно поэтому, говорит специалист, начинать утро с кофе — не лучшая идея. Кофеин имеет мочегонный эффект, поэтому может еще больше усилить потерю жидкости. Зато Бройс советует в течение первых полутора часов после пробуждения выпить три-четыре стакана воды.

Эксперт также объясняет, что на эффективность кофе влияют естественные гормоны. После пробуждения уровни кортизола и адреналина уже высокие — именно они помогают организму проснуться. Если же добавить кофеин в этот момент, его стимулирующий эффект будет слабее.

По словам Бройса, примерно через 90 минут после пробуждения уровни этих гормонов начинают снижаться. В это время кофеин может подействовать сильнее и дать более ощутимый заряд энергии.

Подобные рекомендации поддерживают и некоторые научные исследования. Так, в 2025 году в Университете Аризоны ученые пришли к выводу, что кофе стоит откладывать даже примерно на два часа после пробуждения.

Исследователь Майкл Гарднер объясняет это уровнем аденозина — вещества, которое вызывает сонливость. Во время сна его количество в мозге уменьшается и сразу после пробуждения остается низким. Поскольку кофеин блокирует именно аденозин, утренняя чашка кофе может давать меньший эффект, чем позже.

По мнению ученых, если немного отложить первый кофе, его стимулирующее действие может длиться дольше — даже до полудня, что поможет избежать типичного послеобеденного спада энергии.

Напомним, кофе богат витаминами и антиоксидантами, однако при определенных условиях кофеин может серьезно ухудшить состояние здоровья.