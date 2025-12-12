Почему не стоит застилать кровать сразу после пробуждения: предостережение экспертов

Почему не стоит сразу застилать кровать после пробуждения / © Unsplash

Реклама

Многие, просыпаясь утром, спешат застелить свою кровать. Однако эксперты предостерегают — такая спешка может навредить вашему здоровью.

Почему не следует застилать кровать сразу после пробуждения

Во время сна человек потеет, что в свою очередь приводит к накоплению влаги на простынях и подушках. Когда вы сразу застилаете постель, вы не даете постельному белью времени проветриться.

«Если вы потеете ночью, там есть влага, а постельное белье согревается от тепла вашего тела, поэтому вам нужно дать ему возможность высохнуть и остыть, прежде чем застилать кровать. Аллергены, такие как пылевые клещи, и микробы, такие как бактерии, процветают в теплых, влажных условиях», — рассказала исполнительный директор Лаборатории ухода и уборки в доме Института GH Кэролин Форте.

Реклама

Если вы сразу застилаете кровать после пробуждения — это может быть вредным для вашего здоровья / © unsplash.com

Кроме того, если вы не даете постельному белью времени проветриться, на нем могут распространяться плесень, различные грибки и бактерии, которым нравятся те же теплые и влажные условия, что и пылевым клещам, пишет портал Greenfibres.

Рост плесени и грибка может привести к проблемам с дыханием, а также к повреждению вашего постельного белья.

Бактерии в вашем постельном белье могут привести к появлению затхлого запаха, который может оставаться даже после стирки.

Когда необходимо застилать кровать

По словам Форте, застилать кровать нужно через 30-60 минут после того, как вы проснулись. Предварительно вам необходимо немного встряхнуть одеяло и взбить подушки. Также вам следует проверить, сухие ли ваши простыни. Если они мокрые — их необходимо заменить.

Реклама

«Застилание кровати ежедневно — это важный шаг к поддержанию порядка и порядка в вашем доме, а также хорошая привычка, которую стоит выработать», — отметила эксперт.

Как создать условия для здорового сна

Ежедневное проветривание, безусловно, помогает избежать излишней влаги в постели, но есть и другие полезные приемы.

Чтобы матрас и подушки всегда были сухими и чистыми, стоит воспользоваться специальными защитными чехлами — наматрасниками и подматрасниками. Они создают дополнительную защиту от влаги, а некоторые такие чехлы даже полностью влагонепроницаемы.

Независимо от того, как вы застилаете кровать или какое постельное белье используете, вам необходимо следует регулярно чистить матрас. Для этого вы можете использовать специальную насадку для обивки (если вы будете использовать пылесос) или же осуществить обработку матраса отпаривателем для одежды, который поможет уничтожить пылевые клещи.

Реклама

В то же время специалисты рассказали о пяти простых способах сохранить как можно сохранить свежесть вашего постельного белья:

проветривайте одеяла на улице ежемесячно;

не используйте простыни с полиэстеровыми смесями и синтетические матрасы, ведь они могут заставить вас больше потеть. В свою очередь это создаст некомфортную среду для сна, но такую, в которой могут процветать пылевые клещи и бактерии;

выбирайте постельное белье из натуральных тканей (например из хлопка);

используйте одеяла с натуральными наполнителями (например шерстяные и шелковые);

стирайте постельное белье каждые 1-2 недели и без использования стиральных порошков с хлорными отбеливателями, синтетическими ароматизаторами и сульфатами. Накопление этих токсичных химических веществ вредно для постельного белья, поэтому оно не прослужит так долго, а остатки, остающиеся на постельном белье, могут раздражать вашу кожу.

Ранее ученые выяснили, как кофе может влиять на наш сон. По словам ученых, ежедневное употребление четырех и более чашек кофе укорачивает ночной сон, но одновременно делает его заметно глубже. Подробнее — читайте в новости

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.