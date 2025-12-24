Почему не стоит выбрасывать лимонную кожуру: 6 неожиданных полезностей для здоровья

Лимоны / © unsplash.com

Лимонную кожуру часто выбрасывают, не задумываясь. В то же время исследования показывают: цедра безопасна для употребления и содержит немало полезных веществ, которые могут дополнить ежедневный рацион.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Антиоксиданты в высокой концентрации

Лимонная кожура содержит витамин C, D-лимонен и флавоноид гесперидин — соединения, помогающие организму бороться с оксидативным стрессом и поддерживающие иммунитет. Научные данные показывают, что в цедре антиоксидантов даже больше, чем в мякоти или соке, а по активности она может превосходить кожуру других цитрусовых.

Клетчатка и минералы

Одна столовая ложка лимонной цедры содержит всего несколько калорий, но обеспечивает организм пектином — разновидностью клетчатки. Также в кожуре есть кальций, калий, магний и заметная доля суточной нормы витамина C.

Поддержание здоровья ротовой полости

Исследования показывают, что экстракты лимонной кожуры могут подавлять рост бактерий во рту, в частности тех, которые связывают с кариесом и проблемами десен.

Польза для сердца и сосудов

Антиоксиданты и клетчатка из цедры потенциально способствуют снижению артериального давления и уровня холестерина. Часть исследований фиксирует положительное влияние экстрактов лимонной кожуры на сердечно-сосудистые показатели, хотя ученые отмечают необходимость дополнительных испытаний.

Антимикробные свойства

Лабораторные исследования показывают, что вещества в лимонной кожуре могут сдерживать рост некоторых бактерий и грибков. В то же время эти данные требуют подтверждения в более широких исследованиях с участием людей.

Потенциал в профилактике рака

Антиоксиданты, в частности D-лимонен и гесперидин, связывают со способностью поддерживать рост здоровых клеток. Некоторые научные работы также находят связь между потреблением цитрусовых кожуры и снижением риска отдельных видов рака, хотя доказательная база пока ограничена.

Как добавить цедру в рацион питания

Специалисты советуют тщательно мыть лимоны перед использованием, чтобы избавиться от остатков пестицидов. Цедру можно добавлять в напитки, десерты, маринады, заправки, рыбу или супы, а также хранить в холодильнике несколько дней.

