Почему не стоит выбрасывать лимонную кожуру: 6 неожиданных полезностей для здоровья
Лимонная кожура — один из самых недооцененных продуктов на кухне. Исследования доказывают, что она может дополнить ежедневное питание.
Лимонную кожуру часто выбрасывают, не задумываясь. В то же время исследования показывают: цедра безопасна для употребления и содержит немало полезных веществ, которые могут дополнить ежедневный рацион.
Об этом сообщило издание Verywellhealth.
Антиоксиданты в высокой концентрации
Лимонная кожура содержит витамин C, D-лимонен и флавоноид гесперидин — соединения, помогающие организму бороться с оксидативным стрессом и поддерживающие иммунитет. Научные данные показывают, что в цедре антиоксидантов даже больше, чем в мякоти или соке, а по активности она может превосходить кожуру других цитрусовых.
Клетчатка и минералы
Одна столовая ложка лимонной цедры содержит всего несколько калорий, но обеспечивает организм пектином — разновидностью клетчатки. Также в кожуре есть кальций, калий, магний и заметная доля суточной нормы витамина C.
Поддержание здоровья ротовой полости
Исследования показывают, что экстракты лимонной кожуры могут подавлять рост бактерий во рту, в частности тех, которые связывают с кариесом и проблемами десен.
Польза для сердца и сосудов
Антиоксиданты и клетчатка из цедры потенциально способствуют снижению артериального давления и уровня холестерина. Часть исследований фиксирует положительное влияние экстрактов лимонной кожуры на сердечно-сосудистые показатели, хотя ученые отмечают необходимость дополнительных испытаний.
Антимикробные свойства
Лабораторные исследования показывают, что вещества в лимонной кожуре могут сдерживать рост некоторых бактерий и грибков. В то же время эти данные требуют подтверждения в более широких исследованиях с участием людей.
Потенциал в профилактике рака
Антиоксиданты, в частности D-лимонен и гесперидин, связывают со способностью поддерживать рост здоровых клеток. Некоторые научные работы также находят связь между потреблением цитрусовых кожуры и снижением риска отдельных видов рака, хотя доказательная база пока ограничена.
Как добавить цедру в рацион питания
Специалисты советуют тщательно мыть лимоны перед использованием, чтобы избавиться от остатков пестицидов. Цедру можно добавлять в напитки, десерты, маринады, заправки, рыбу или супы, а также хранить в холодильнике несколько дней.
