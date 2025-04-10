Почему не удается избавиться от жира на животе: объяснение эндокринолога

Жир на животе / © pixabay.com

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Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда даже при активном образе жизни и правильном питании жир на животе никуда не исчезает. Причину этого объяснила эндокринолог и диетолог Елена Доманская.

В своем TikTok терапевт поделилась, что одна из ключевых причин – снижение уровня эстрогенов. Конкретно гормональные конфигурации могут провоцировать скопление жира в животе.

«Жировая ткань в области живота начинает выполнять роль органа, производящего эстрогенообразные вещества. Поэтому количество жировой ткани может увеличиваться», — объясняет специалист.

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Кроме того, важную роль играет и уровень кортизола — гормона стресса. Его повышение способствует накоплению жира именно в талии. Поэтому, если вам все труднее снизить объем живота, стоит обратить внимание не только на образ жизни, но и на состояние гормональной системы.

Елена Доманская советует в таких случаях сдать анализ слюны на кортизол и эстрогены, чтобы определить возможные гормональные нарушения и скорректировать стратегию снижения веса в соответствии с индивидуальными потребностями организма.

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