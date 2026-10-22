- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему некоторые люди едят много и не набирают вес — все дело в одном гене
Генетики нашли объяснение тому, почему некоторые люди не набирают вес при любом рационе. Выяснилось, что во всем виноват ген FNIP1.
Ученые обнаружили редкий генетический вариант, связанный с меньшими запасами жира, более низким уровнем сахара в крови и более здоровой печенью. Такая особенность встречается примерно у одного человека из семи тысяч.
Об этом пишет Futura Sciences.
Ученые определили 59 генов, связанных с регуляцией энергетического баланса, накоплением жира и обменом веществ. Большинство из них активны в печени и жировой ткани, а 23 стали мишенями препаратов против ожирения или исследуются во время клинических испытаний.
Наибольшее внимание привлек ген FNIP1, участвующий в регулировании расхода энергии клетками. У людей с редким генетическим вариантом, подавляющим его работу, исследователи обнаружили более благоприятные показатели обмена веществ.
В частности, носители такого варианта имели меньшую массу тела и более низкий процент жира по сравнению с людьми без этой особенности. В них также наблюдались более низкие показатели глюкозы и липидов в крови, а в печени накапливалось гораздо меньше жировых отложений.
Ученые рассматривают этот ген как перспективную мишень для создания новых препаратов против ожирения и метаболических нарушений. В будущем угнетение FNIP1 может помочь в лечении диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, однако эффективность и безопасность такого подхода для людей еще нуждаются в исследованиях.
По оценкам исследователей, примерно один человек из 7 000 имеет редкий вариант, деактивирующий одну копию гена FNIP1
Чтобы проверить механизм действия FNIP1, ученые угнетили его активность в клетках человеческой печени. После этого активизировались гены, отвечающие за расщепление жиров и очищение клеток от продуктов обмена.
Напомним, новое исследование показало связь между «совами», поздними приемами пищи и показателями метаболического здоровья. Больше об этом читайте в новости.