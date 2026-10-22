Почему некоторые люди едят много и не набирают вес — все дело в одном гене

Редкий вариант гена FNIP1 ускоряет обмен веществ

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Ученые обнаружили редкий генетический вариант, связанный с меньшими запасами жира, более низким уровнем сахара в крови и более здоровой печенью. Такая особенность встречается примерно у одного человека из семи тысяч.

Об этом пишет Futura Sciences.

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Ученые определили 59 генов, связанных с регуляцией энергетического баланса, накоплением жира и обменом веществ. Большинство из них активны в печени и жировой ткани, а 23 стали мишенями препаратов против ожирения или исследуются во время клинических испытаний.

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Наибольшее внимание привлек ген FNIP1, участвующий в регулировании расхода энергии клетками. У людей с редким генетическим вариантом, подавляющим его работу, исследователи обнаружили более благоприятные показатели обмена веществ.

В частности, носители такого варианта имели меньшую массу тела и более низкий процент жира по сравнению с людьми без этой особенности. В них также наблюдались более низкие показатели глюкозы и липидов в крови, а в печени накапливалось гораздо меньше жировых отложений.

Ученые рассматривают этот ген как перспективную мишень для создания новых препаратов против ожирения и метаболических нарушений. В будущем угнетение FNIP1 может помочь в лечении диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, однако эффективность и безопасность такого подхода для людей еще нуждаются в исследованиях.

По оценкам исследователей, примерно один человек из 7 000 имеет редкий вариант, деактивирующий одну копию гена FNIP1

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Чтобы проверить механизм действия FNIP1, ученые угнетили его активность в клетках человеческой печени. После этого активизировались гены, отвечающие за расщепление жиров и очищение клеток от продуктов обмена.

Напомним, новое исследование показало связь между «совами», поздними приемами пищи и показателями метаболического здоровья. Больше об этом читайте в новости.

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