Почему некоторые люди не могут похудеть – ученые открыли генетический механизм ожирения

Редкие варианты гена BSN, также известного как "Фагот", могут повысить риск ожирения до шести раз.

Исследование выявило варианты двух генов, которые оказывают одно из самых серьезных влияний на риск ожирения. По мнению экспертов, редкие вариантов генов BSN и APBA1 связаны с ожирением во взрослом возрасте и не влияют на набор веса в детстве. Это дает возможность ученым предположить, что они, возможно, открыли новый биологический механизм ожирения.

Об этом пишет The Independent.

Для исследования ученые использовали генетические данные более полумиллиона человек, которые хранятся в Британском биобанке. Они обнаружили, что генетические варианты BSN, также известного как Фагот, могут повысить риск ожирения до шести раз.

"Мы идентифицировали два гена с вариантами, которые оказывают наиболее глубокое влияние на риск ожирения на популяционном уровне, который мы когда-либо видели, но, возможно, что еще более важно, вариация "Фагота" связана с ожирением именно во взрослом возрасте. Таким образом, эти результаты дают нам новое понимание взаимосвязи между генетикой, развитием нервной системы и ожирением", – рассказал автор исследования, профессор Джайлс Йео из отдела метаболических заболеваний британского совета по медицинским исследованиям.

Кроме того, эти же редкие варианты генов связаны с повышенным риском неалкогольной жировой болезни печени и диабета 2 типа. Нарушения метаболизма у обладателей этих вариантов "Фагота" проявляются примерно у одного из 6,5 тысяч взрослых британцев. Это позволяет предположить, что около 10 тысяч человек в Великобритании могут безуспешно бороться с ожирением, не подозревая, что это нарушение обмена веществ заложено в них генетически.

"Эти результаты представляют собой еще один пример способности крупномасштабных генетических исследований человеческой популяции улучшить наше понимание биологической основы болезней. Генетические варианты, которые мы идентифицируем в BSN, оказывают одно из самых серьезных эффектов на ожирение, диабет 2 типа и жировую болезнь печени, известных на сегодняшний день, и подчеркивают новый биологический механизм, регулирующий аппетит и способность его контролировать", – рассказал соавтор исследования, профессор Джон Перри из Кембриджского университета.

Ожирение является существенным фактором риска развития других серьезных патологий, включая болезни сердца и диабет 2 типа. Однако генетические причины, по которым некоторые люди более склонны к увеличению веса, до конца не изучены.

Ученые предполагают, что возрастная нейродегенерация может влиять на контроль аппетита. Следующий этап исследования должен расширить популяционную выборку, чтобы выводы можно было применить не только к европейцам. Для этого ученые проведут новые исследования, используя генетические данные людей из Пакистана и Мексики.

Напомним, лишний вес не всегда является следствием переедания. Некоторые болезни могут способствовать возникновению ожирения.

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