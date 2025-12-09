ТСН в социальных сетях

Почему некоторые люди никогда не видят снов: наука наконец-то раскрыла тайну

Каждый из нас видит сны, даже если кажется, что нет.

Татьяна Мележик
Почему некоторые люди никогда не видят снов

Почему некоторые люди никогда не видят снов

Наука подтверждает: сновидения приходят ко всем людям каждую ночь, хотя большинство из нас забывают их сразу после пробуждения. Сны чаще всего возникают в фазе быстрого сна, когда активность мозга почти равна состоянию бодрствования. Эта фаза важна для обработки эмоций, закрепления воспоминаний и осмысления событий дня.

Почему мы не можем припомнить свои сны? Причины разные: глубина сна, частота ночных пробуждений, стресс и даже генетика. Люди с легким сном чаще помнят сны, ведь они просыпаются как раз во время фазы быстрого сна. В глубоком сне шансы на осознанное восприятие сновидений значительно ниже.

Если долгое время не удается вспомнить сны, это может быть связано с приемом лекарств, сокращением фазы быстрого сна или низкой эмоциональной нагрузкой. Иногда такое отсутствие снов свидетельствует о внутреннем покое, когда мозгу не нужно выражать переживания яркими образами. Но если сон без сновидений становится хроническим и вызывает тревогу, следует обратиться к врачу.

