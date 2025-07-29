Пульс в ушах / © Pexels

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Услышать собственное сердце не в переносном, а в прямом смысле — для многих людей это реальность. Речь идет о пульсирующем шуме в ушах, который ощущается как ритмичный стук, гул или свист в такт сердцебиению. Врачи рассказали, что этот симптом может свидетельствовать о ряде заболеваний.

Об этом сообщило издание и Kind и Cleveland Clinic.

Такое состояние случается примерно у 10% людей, которые жалуются на шум в ушах. В отличие от привычного звона или свиста, этот звук имеет четкий ритм и часто возникает только в одном ухе. Человек при этом имеет нормальный слух, а шум — реальный, потому что вызван изменениями кровотока рядом с внутренним ухом.

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Среди самых распространенных: высокое артериальное давление, атеросклероз, анемия, гипертиреоз, сосудистые аномалии, опухоли или даже черепно-мозговые травмы. В некоторых случаях пульс в ухе — побочное действие лекарств. А иногда — сигнал о серьезных изменениях в организме.

В 70% случаев врачам удается найти конкретную причину такого шума. Чтобы ее выявить, назначают анализы, допплерографию сосудов, компьютерную томографию (КТ), МРТ или ангиографию. Также проверяют, совпадает ли звук с пульсом и можно ли его зафиксировать стетоскопом.

Лечение напрямую зависит от диагноза. Если причина — гипертония или сосудистые нарушения, помогут препараты. Если обнаружена опухоль или сосудистая мальформация — может понадобиться операция. Если же причина не установлена, используют маскировку шума, психотерапевтическую поддержку или методы релаксации.

Врачи советуют не медлить: если внезапно появился ритмичный стук или свист в ухе, особенно с одной стороны — стоит обратиться к отоларингологу или неврологу. Особенно, если есть другие симптомы: головная боль, нарушение зрения или равновесия.

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Пульсирующий шум в ухе не только мешает спать или сосредоточиться. Это может быть первым предупреждением о проблеме, которую лучше обнаружить вовремя.

Напомним, в Японии 50-летнего мужчину госпитализировали с редкой травмой после того, как он потерял сознание во время чистки зубов.