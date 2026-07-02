Почему нельзя чесать место укуса насекомых: дерматолог предупредил о последствиях

Комар / © pexels.com

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Привычка расчесывать места укусов насекомых не только не облегчает состояние, но и может усугублять воспаление, провоцировать отеки и способствовать развитию инфекций.

К такому выводу пришли учёные, об исследованиях которых сообщает издание Unilad.

По словам специалистов, механическое раздражение кожи запускает сложные иммунные процессы, которые делают реакцию организма значительно сильнее и продолжительнее.

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Неожиданный результат эксперимента с мышами

Исследование проводил дерматолог из Университета Питтсбурга Дэниел Каплан, который изначально изучал аллергический контактный дерматит.

Учёные сравнили несколько групп лабораторных мышей: одни могли свободно чесать раздражённую кожу, другим надели специальные защитные воротники, не позволявшие чесаться.

Результаты оказались красноречивыми: у животных, которые чесали поражённые участки, наблюдались значительно более сильные отеки и массовое скопление воспалительных клеток. Зато у мышей, лишённых такой возможности, реакция организма была гораздо слабее.

Почему зуд усиливается после расчесывания

Учёные объясняют, что при укусе насекомого тучные клетки иммунной системы выделяют гистамин, который и вызывает чувство зуда.

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Однако расчесывание запускает новый механизм: активируются болевые нервные окончания, которые выделяют химический медиатор под названием «субстанция Р». Именно он дополнительно стимулирует тучные клетки, еще больше усиливая воспалительную реакцию.

«Мы обычно чешемся до тех пор, пока не начнёт болеть», — пояснил Каплан.

Укус может беспокоить еще неделю

Исследователь отмечает, что в большинстве случаев зуд после укуса комара проходит самостоятельно в течение нескольких минут.

«Если вы не будете трогать укус, он пройдет через пять или десять минут. Но если вы начнете его чесать, он станет вашим „другом“ на целую неделю», — отметил ученый.

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Помимо длительного раздражения, повреждение кожи создает благоприятные условия для проникновения бактерий и развития инфекционных процессов. В ходе экспериментов у мышей, которые могли свободно расчесывать пораженные участки, наблюдался значительно более высокий уровень патогенных микроорганизмов на коже.

Врачи советуют не поддаваться искушению

Подводя итоги исследования, учёные призывают воздерживаться от расчесывания укусов насекомых, даже если это приносит кратковременное облегчение.

«В конце концов, чесание приносит только вред. Вам следует избегать расчесывания», — подчеркнул Дэниел Каплан.

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