Почему нельзя есть торопливо: простая привычка, которая вредит вашему желудку

Прием пищи / © Credits

Специалисты объясняют, что важно оставаться в вертикальном положении во время еды. Хуже всего есть лежа или переходить в горизонтальное положение сразу после еды. Но еще более важным фактором является скорость приема пищи — хращение торопливо крайне вредно для здоровья.

Об этом пишет Popular Science.

«Очень распространенный способ вызвать изжогу — это поесть и сразу лечь. Когда желудок выделяет кислоту и переваривает пищу, она может возвращаться назад, если гравитация не помогает ей двигаться вниз должным образом», — отмечает гастроэнтерологиня и доцент медицины доктора Кэролин Ньюберри.

Обычно еде нужно около двух часов или больше, чтобы перейти из желудка в кишечник, поэтому есть перед сном не рекомендуется.

Эксперты говорят, что главный недостаток приема пищи стоя в том, что обычно это делают торопливо — и именно это создает проблемы.

Проблема поспешного питания

По словам эксперта, если у вас есть проблемы с пищеварением и изменения в рационе не помогают, стоит обратить внимание на скорость приема пищи. Спешка может вызвать вздутие, расстройство желудка и переедание. Вы можете проглатывать лишний воздух и недостаточно пережевывать пищу, что вредит пищеварительной системе.

Пищеварение лучше всего работает, когда мы находимся в спокойном состоянии. Ньюберри советует не торопиться во время еды. Следует измельчать пищу и тщательно ее пережевывать.

«Процесс пищеварения начинается во рту, даже со слюнными ферментами, которые расщепляют часть питательных веществ», — пояснила она.

Более медленное питание также помогает понять, сколько еды вам на самом деле нужно.

«Ешьте в таком темпе, чтобы почувствовать насыщение. Гормоны сытости срабатывают с задержкой примерно через 20 минут после начала еды. Если есть медленно, мозг успеет подать сигнал, что вы уже почти сыты, и это поможет избежать переедания», — советует гастроэнтерологиня.

Если же приходится есть быстро, эксперт советует выбирать небольшие, частые перекусы с высоким содержанием белка.

Думайте об «отдыхах и пищеварении»

Еще один минус поспешного питания — излишняя подвижность во время еды. Есть на ходу или во время бега не рекомендуется: это не только вредит пищеварению, но и повышает риск подавиться.

«Если вы съедите много и резко подниметесь, можете почувствовать головокружение из-за изменений кровотока и гормональных колебаний», — говорит Ньюберри.

Кровообращение играет важную роль в пищеварении, и если он устремляется к мышцам, это усложняет процесс. Именно поэтому не рекомендуют плавать сразу после еды и это касается и других интенсивных нагрузок. Легкая прогулка после еды полезна, но стоит подождать:

примерно 30 минут после перекуса;

до 2-х часов после плотного приема пищи перед серьезной физической активностью.

Простыми словами, наш организм настроен для пищеварения в состоянии покоя.

«Состояние отдыха и пищеварения связано с парасимпатической нервной системой. Это противоположность адреналину. В настоящее время выделяются другие гормоны, тело расслабляется, кровь устремляется в кишечник, и организм может эффективно переваривать и усваивать пищу», — завершает специалист.

