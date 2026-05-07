Почему нельзя обдирать сухую кожу с губ
Недостаток влаги в воздухе или организме может усугубить проблему, независимо от того, вызвана она погодными условиями или связана с недостаточным уходом и дегидратацией.
Сухие губы — проблема не только в холодное время. Сухость и трещинки могут появиться и в мороз, и на весеннем ветре, и под летним солнцем. Уход нужен круглый год, вне зависимости от сезона и пола.
Это не только косметический дефект, но и сигнал о внутренних нарушениях или неправильном уходе, пишет Healthline.
Сухие потрескавшиеся губы могут быть вызваны следующими факторами:
Погодные условия
Известно, что низкая влажность воздуха в зимние месяцы приводит к обветриванию губ. Частое пребывание на солнце летом и жаркая сухая погода может ухудшить состояние.
Чрезмерное облизывание губ
При испарении слюны из губ они становятся еще более сухими. Таким образом, слюна с языка еще больше лишает губы влаги.
Употребление определенных медикаментов
Это витамин А, ретиноиды, литий и химиотерапевтические препараты, которые имеют такое побочное действие, как сухость кожи.
Почему нельзя кусать или обдирать сухую кожу из губ
Кусание и сдирание губ раздражает их, что может вызвать:
боль
инфекции
появление ран и рубцов
препятствование заживлению
Люди с сухой, потрескавшейся и поврежденной сдиранием или кусанием губ кожей более подвержены инфекциям, поскольку кожный барьер нарушен. Бактерии и другие микробы могут попасть внутрь кожи и вызвать инфекцию.
