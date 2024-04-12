Почему нельзя отказываться от картофеля: ученые назвали 5 причин

Какая польза картофеля для здоровья нашего организма: об этом следует знать.

Те, кто придерживается диет, обычно стараются есть как можно меньше картофеля или вообще исключают его из своего рациона. Но медики и ученые не рекомендуются это делать, и вот почему.

Какая польза картофеля: почему не стоит исключать его из рациона

Этот крахмалистый овощ богат минералами, витаминами и антиоксидантами. Картофель за счет содержания таких полезных веществ способен делать чудеса для нашего организма. В частности, овощ стабилизирует уровень сахара в крови, снижает риск заболевания сердца и сосудов, повышает иммунитет, улучшает пищеварительные процессы и борется с признаками преждевременного старения.

Ученые доказали, что отказ от картофеля приводит к потере питательных веществ в организме. Ученые провели исследование, разделив участников эксперимента на 2 группы. Одни питались картофелем, а другие ели зерновые, не содержащие крахмала. Анализы показали, что отказ от овощей снижает содержание витаминов в организме.

Калия – на 21%.

Витамина В6 – на 17%.

Витамина С – на 11%.

Клетчатки – на 10%.

Витамина Е – на 5%.

Холина – на 2%.

Эксперимент показал, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным, в противном случае можно получить много проблем со здоровьем.

Почему следует регулярно употреблять картофель: 5 основных причин

Решает проблему нарушения обмена веществ. Картофель нейтрализует избыток кислот в организме, образующихся при неправильном обмене веществ.

Картофель нейтрализует избыток кислот в организме, образующихся при неправильном обмене веществ. Не раздражает слизистую желудка и кишечника. Картошку можно есть при гастрите и язве желудка, она вполне безопасна.

Картошку можно есть при гастрите и язве желудка, она вполне безопасна. Снижает уровень "плохого" холестерина. Благодаря содержанию крахмала, картофель балансирует уровень холестерина, предотвращая образование бляшек.

Благодаря содержанию крахмала, картофель балансирует уровень холестерина, предотвращая образование бляшек. Помогает при заболеваниях почек и сердца. Картофель должен быть в рационе тех людей, которые страдают этими заболеваниями.

Картофель должен быть в рационе тех людей, которые страдают этими заболеваниями. Увлажнение сухой кожи. Картофель улучшает упругость и увлажнение кожи, также помогает при солнечных ожогах.

Как правильно употреблять картошку: советы

Не стоит есть картошку вечером, лучше употреблять в пищу продукт на обед.

Не следует есть горячий картофель, так как это может привести к тяжести в желудке и нарушению обмена веществ.

Лучше варить или запекать картофель, потому что жареный продукт может привести к набору лишнего веса.

Не надо злоупотреблять картофелем, потому что это может спровоцировать нарушение обмена веществ.

Врачи не рекомендуют употреблять овощ больным диабетом II типа.

Старый и зеленый картофель лучше выбрасывать, так как в нем содержится яд.

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