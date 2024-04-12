Почему нельзя отказываться от картофеля: ученые назвали 5 причин

Какая польза картофеля для здоровья нашего организма: об этом следует знать.
Те, кто придерживается диет, обычно стараются есть как можно меньше картофеля или вообще исключают его из своего рациона. Но медики и ученые не рекомендуются это делать, и вот почему.
Какая польза картофеля: почему не стоит исключать его из рациона
Этот крахмалистый овощ богат минералами, витаминами и антиоксидантами. Картофель за счет содержания таких полезных веществ способен делать чудеса для нашего организма. В частности, овощ стабилизирует уровень сахара в крови, снижает риск заболевания сердца и сосудов, повышает иммунитет, улучшает пищеварительные процессы и борется с признаками преждевременного старения.
Ученые доказали, что отказ от картофеля приводит к потере питательных веществ в организме. Ученые провели исследование, разделив участников эксперимента на 2 группы. Одни питались картофелем, а другие ели зерновые, не содержащие крахмала. Анализы показали, что отказ от овощей снижает содержание витаминов в организме.
- Калия – на 21%.
- Витамина В6 – на 17%.
- Витамина С – на 11%.
- Клетчатки – на 10%.
- Витамина Е – на 5%.
- Холина – на 2%.
Эксперимент показал, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным, в противном случае можно получить много проблем со здоровьем.
Почему следует регулярно употреблять картофель: 5 основных причин
- Решает проблему нарушения обмена веществ. Картофель нейтрализует избыток кислот в организме, образующихся при неправильном обмене веществ.
- Не раздражает слизистую желудка и кишечника. Картошку можно есть при гастрите и язве желудка, она вполне безопасна.
- Снижает уровень "плохого" холестерина. Благодаря содержанию крахмала, картофель балансирует уровень холестерина, предотвращая образование бляшек.
- Помогает при заболеваниях почек и сердца. Картофель должен быть в рационе тех людей, которые страдают этими заболеваниями.
- Увлажнение сухой кожи. Картофель улучшает упругость и увлажнение кожи, также помогает при солнечных ожогах.
Как правильно употреблять картошку: советы
- Не стоит есть картошку вечером, лучше употреблять в пищу продукт на обед.
- Не следует есть горячий картофель, так как это может привести к тяжести в желудке и нарушению обмена веществ.
- Лучше варить или запекать картофель, потому что жареный продукт может привести к набору лишнего веса.
- Не надо злоупотреблять картофелем, потому что это может спровоцировать нарушение обмена веществ.
- Врачи не рекомендуют употреблять овощ больным диабетом II типа.
- Старый и зеленый картофель лучше выбрасывать, так как в нем содержится яд.
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