Почему нельзя пить чай сразу после еды: об этом мало кто знает

Врачи рекомендуют пить больше зеленого чая и напитки из трав, они помогают пищеварению и усвоению полезных веществ.

Чай – один из самых популярных напитков в мире. Его пьют утром, в обед и вечером, и многим людям нравится пить чай после приема пищи. Однако врачи против такой привычки, и вот почему.

Почему нельзя пить чай сразу после еды: объяснение врачей

Врачи говорят, что чай после сытного обеда или ужина может спровоцировать нарушение пищеварения и снижение усвоения организмом железа. Медики объясняют, что листья чая содержат танины – вещества, обладающие связующими свойствами. Эти соединения могут связываться с железом, которое попадает в организм через пищу, и в результате этот важный микроэлемент не усваивается. Что, в свою очередь, может привести к неприятным последствиям со здоровьем.

Дефицит железа в организме может спровоцировать анемию, проблемы с мышечной тканью, хроническую усталость и головные боли. Это особенно опасно для детей и беременных женщин.

Как правильно пить чай после еды

Чтобы употребление напитка не провоцировало никаких неприятных последствий для здоровья, врачи рекомендуют пить чай спустя тридцать минут после обеда или ужина. Тридцати минут будет вполне достаточно, чтобы организм успел усвоить все полезные витамины и микроэлементы. Если вы пьете чай на завтрак, то не следует им запивать жирную пищу.

Также медики рекомендуют после еды пить зеленый чай или травяные настои и избегать крепкого черного напитка. А все потому, что зеленый чай содержит гораздо меньше танинов, чем черный, а травяные напитки будут способствовать пищеварению и усвоению полезных веществ. Также не следует злоупотреблять сахаром, одной чайной ложки будет достаточно для чашки чая.

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