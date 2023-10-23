Почему нельзя пить кофе и чай из бумажных стаканчиков: скрытая опасность

Каждый из нас хоть иногда покупает горячие напитки в одноразовых бумажных стаканчиках. Это очень удобно. Особенно когда спешишь на работу или просто прогуливаешься. Большинство уверены, что стаканчики действительно сделаны из бумаги, но это не так. И пить из них горячие напитки небезопасно для здоровья.

Из чего изготавливают бумажные стаканчики

Как известно, бумага пропускает воду, а бумажные стаканчики почему-то нет. Дело в том, что для производства стаканов в бумаге создается прослойка из полиэтилена, которая не пропускает воду и не дает посуде разваливаться.

Чем опасны "не совсем" бумажные стаканчики

Как свидетельствуют исследования, в течение 15 минут в горячую воду (кофе или чай) попадают до 25 тысяч микрочастиц выпиваемого пластика. В организм попадут всевозможные канцерогены – свинец, фенол, камедь, формальдегиды.

С помощью ионной хроматографии ученые наблюдали процесс переноса ионов из защитного слоя бумажных стаканчиков в воду. Стаканчики "переносят" в воду ионы тяжелых металлов, таких как палладий, хром и кадмий, и некоторые опасные соединения, используемые в гидрофобном покрытии.

Как отмечают исследователи, при употреблении жидкости из бумажных стаканчиков не менее трех раз в день в организм человека попадает около 75 тысяч частиц тяжелых металлов и других элементов, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Систематическое употребление напитков с таким составом может вызвать серьезные заболевания у взрослых, серьезные патологии у детей, ухудшение иммунитета и даже смерть.

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