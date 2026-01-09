Почему нельзя пить кофе перед сном

Следует удержаться от кофе по крайней мере за 4-6 часов до сна / © Pixabay

Некоторые люди очень чувствительны к кофеину, и для них важно перед сном не употреблять кофе. Эксперты назвали точное время, когда следует употреблять любимый напиток.

Об этом пишет GoodHousekeeping.

Исследования показали, что кофеин действует более длительно, чем нам кажется. Он может оставаться активным в организме от пяти до семи часов, а иногда и больше. Именно поэтому кофе, выпитый в 15:00, вполне способен помешать перед сном.

Дозы свыше 300 мг, то есть несколько чашек кофе, стабильно ухудшают качество сна, а кофеин за шесть часов до отдыха может забрать более часа сна. Кофеин попадает в кровь через 40 минут после употребления напитка.

«Кофеин может уменьшать глубокие фазы сна и сокращать общее время отдыха, даже если человеку кажется, что он спал нормально», — объяснила врач-невролог Линетт Гогол.

Она также акцентирует, что кофеин — это стимулятор, на который организм реагирует выбросом гормона стресса, кортизола, из-за чего, в свою очередь, уровень сахара в крови растет. После краткосрочного всплеска энергии тело понимает, что сахар этот действительно не нужен, и тогда в дело берется инсулин, чтобы уровень сахара снизился.

