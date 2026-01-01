Почему нельзя пропускать завтрак: ученые обнаружили неожиданные угрозы для здоровья

Завтрак / фото иллюстративное / © Pixabay

Отказ от завтракаможет иметь критические последствия для организма. Новое исследование выявило связь между пропуском утреннего приема пищи и развитием опасных патологий. Ученые предупреждают, что такая привычка существенно повышает риск возникновения ожирения и сердечно-сосудистых болезней, ставя под угрозу долголетие человека.

Об этом пишет The Mirror

Согласно исследованию, опубликованному на платформе «ScienceDirect», пропуск завтрака является дискуссионным вопросом из-за вероятного влияния на различные аспекты здоровья. Ученые отмечают, что для беспокойства есть серьезные основания, и если вы это делаете, стоит отказаться от такой привычки.

Если вы не завтракаете, организм испытывает стресс и начинает работать со сбоями. Из-за скачков гормонов вы сильнее чувствуете голод, что приводит к перееданию и лишнему весу. Кроме этого, нарушается пищеварение, появляются внутренние воспаления, которые в будущем могут даже спровоцировать рак.

Также из-за отсутствия завтрака мозг может работать хуже: вы становитесь невнимательными, раздражительными и быстрее устаёте во время тренировок.

Исследование очерчивает серьезные последствия: эта привычка может усилить тревожность и депрессию из-за влияния на регуляцию нейромедиаторов, а также ухудшить когнитивные функции и эмоциональную стабильность.

В выводах отмечается, что хотя пропуск завтрака приобрел популярность из-за вероятных метаболических преимуществ, новые доказательства подчеркивают его негативное влияние на различные физиологические и когнитивные системы.

В частности, систематический обзор обнаруживает связь между пропуском завтрака и повышенным аппетитом, инсулинорезистентностью, сердечно-сосудистым риском, ожирением, нарушением кишечного микробиома и системным воспалением, что может увеличивать риск хронических заболеваний.

Что говорят врачи

«Пропуск завтрака никогда не считался полезным. Многие исследования показывают, что это повышает риск сердечных и других заболеваний», — отмечает кардиолог Лопес-Хименес из клиники в Майо (США — Ред.).

Он отмечает, что сердечные приступы чаще возникают утром, и отсутствие пищи может усугубить ситуацию.

«Утром в организме человека повышенный уровень адреналина. Если вы не завтракаете, ваш организм воспринимает это как угрозу голода и еще больше активирует выброс адреналина, что создает опасную нагрузку на системы», — пояснил врач.

