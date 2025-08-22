ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
272
Время на прочтение
2 мин

Почему нельзя разбивать яйца ножом: даже опытные хозяйки об этом не знают

Такое действие может привести к серьезным проблемам — от пищевых отравлений до неприятного привкуса блюд. Чтобы избежать риска, лучше пользоваться безопасными способами разбивания яиц, тогда ваши блюда будут не только вкусными, но и полезными.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему нельзя разбивать яйца ножом

Почему нельзя разбивать яйца ножом / © www.freepik.com/free-photo

Яйца — один из самых популярных продуктов для ежедневного рациона, ведь они вкусны и очень полезны. Казалось бы, их приготовление настолько просто, что здесь трудно что-нибудь испортить. Но есть одна деталь, о которой большинство даже не задумывается: как именно вы разбиваете яйца. Многие используют нож, считая это удобным и быстрым способом. Но на самом деле эта привычка может навредить вашему здоровью, и вот почему.

Почему опасно разбивать яйца лезвием ножа

  • Контакт лезвия с бактериями. На скорлупе яиц часто могут быть остатки пыли, грязи и даже опасные бактерии, включая сальмонеллу. Когда вы разбиваете яйцо ножом, через лезвие эти микроорганизмы попадают прямо во внутрь, смешиваясь с белком и желтком.

  • Риск попадания остатков скорлупы. Нож делает резкий и неровный срез, поэтому мелкие кусочки скорлупы легко оказываются в пище. Иногда они настолько маленькие, что их сложно заметить. Употребление таких частиц может привести к раздражению слизистой желудка или даже к механическим травмам.

  • Утрата вкуса и аромата. Когда нож разрезает яйцо, он нарушает естественную структуру белка. В результате сырое яйцо начинает быстрее окисляться, а во время жарки или варки блюда могут иметь горьковатый привкус.

  • Нарушение условий чистоты. На профессиональных кухнях яйца разбивают только о жесткую поверхность, например, край миски. Это гарантирует чистоту, ведь чем в кулинарии всегда должно оставаться стерильным для нарезки других продуктов. Использование его для яиц повышает риск перекрестного инфецирования.

Как правильно разбивать яйца

  • Используйте край миски, стола или специальное устройство для разбивания яиц.

  • Перед использованием всегда мойте яйца под проточной водой.

  • Если яйцо упало на поверхность, обязательно протрите антисептиком.

  • Не используйте один и тот же нож для сырых яиц и готовых блюд.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie