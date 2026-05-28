- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему нельзя резко отказываться от кофе: эксперты предупредили об опасности
Отказ от кофе может оказаться сложнее, чем кажется. Медики объяснили, почему резкое прекращение употребления кофеина только ухудшает ситуацию.
Кофе может иметь немало преимуществ для здоровья, однако эксперты предостерегают: если человек решил отказаться от кофеина, делать это резко — худший вариант.
Об этом сообщило издание Eat This, Not That!
Умеренное употребление кофе связывают с рядом преимуществ для здоровья — от повышения уровня энергии до улучшения спортивных результатов. В то же время чрезмерное потребление кофеина может вызвать зависимость.
В клинике Майо отмечают, что более 400 мг кофеина в день, или примерно более четырех чашек кофе, уже считается чрезмерным количеством для взрослого человека.
В то же время специалисты Cleveland Clinic объясняют, что внезапный отказ от кофе часто провоцирует симптомы абстиненции. Среди самых распространенных — головная боль, усталость, тошнота, раздражительность и проблемы с концентрацией внимания. Из-за этого многие люди быстро возвращаются к кофе, газированным напиткам или даже лекарствам с кофеином.
Эксперты напоминают, что чрезмерным считается потребление более четырех чашек кофе или более 400 мг кофеина в день. Симптомы отказа могут появиться уже через 12-24 часа после последней чашки и длиться от двух до девяти дней.
В Journal of Caffeine Research отмечают, что многие люди продолжают употреблять кофеин именно для того, чтобы избежать неприятных симптомов. В то же время некоторые пользователи форумов и соцсетей утверждают, что полное восстановление после отказа от кофе может длиться значительно дольше.
В Cleveland Clinic советуют отказываться от кофеина постепенно. В частности, рекомендуют ежедневно уменьшать количество кофе, чая, энергетиков и сладких напитков с кофеином. Также специалисты советуют поэтапно переходить с обычного кофе на бескофеиновый.
По словам экспертов, постепенное сокращение потребления кофеина в течение двух-трех недель помогает избежать выраженных симптомов абстиненции и легче изменить привычку.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что происходит с артериальным давлением, когда вы прекращаете пить кофе/