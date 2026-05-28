Почему нельзя резко отказываться от кофе: эксперты предупредили об опасности

Кофе может иметь немало преимуществ для здоровья, однако эксперты предостерегают: если человек решил отказаться от кофеина, делать это резко — худший вариант.

Об этом сообщило издание Eat This, Not That!

Умеренное употребление кофе связывают с рядом преимуществ для здоровья — от повышения уровня энергии до улучшения спортивных результатов. В то же время чрезмерное потребление кофеина может вызвать зависимость.

В клинике Майо отмечают, что более 400 мг кофеина в день, или примерно более четырех чашек кофе, уже считается чрезмерным количеством для взрослого человека.

В то же время специалисты Cleveland Clinic объясняют, что внезапный отказ от кофе часто провоцирует симптомы абстиненции. Среди самых распространенных — головная боль, усталость, тошнота, раздражительность и проблемы с концентрацией внимания. Из-за этого многие люди быстро возвращаются к кофе, газированным напиткам или даже лекарствам с кофеином.

Эксперты напоминают, что чрезмерным считается потребление более четырех чашек кофе или более 400 мг кофеина в день. Симптомы отказа могут появиться уже через 12-24 часа после последней чашки и длиться от двух до девяти дней.

В Journal of Caffeine Research отмечают, что многие люди продолжают употреблять кофеин именно для того, чтобы избежать неприятных симптомов. В то же время некоторые пользователи форумов и соцсетей утверждают, что полное восстановление после отказа от кофе может длиться значительно дольше.

В Cleveland Clinic советуют отказываться от кофеина постепенно. В частности, рекомендуют ежедневно уменьшать количество кофе, чая, энергетиков и сладких напитков с кофеином. Также специалисты советуют поэтапно переходить с обычного кофе на бескофеиновый.

По словам экспертов, постепенное сокращение потребления кофеина в течение двух-трех недель помогает избежать выраженных симптомов абстиненции и легче изменить привычку.

