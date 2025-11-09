- Дата публикации
Почему нельзя сочетать алкоголь и антидепрессанты: риски для мозга и сна
Почему алкоголь нейтрализует эффект антидепрессантов, нарушает сон и может вызвать опасные реакции. Советы врача относительно безопасного приема лекарства и избежания осложнений.
Если вы принимаете антидепрессанты, вам наверняка советовали избегать алкоголя. Но как это серьезно? Вредит ли бокал вина, а что уж говорить о вечере с алкоголем?
Об этом рассказывает Health Essentials.
Психиатр и специалист по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, доктор Дэвид Стрим объясняет, почему алкоголь и антидепрессанты — плохое сочетание.
1. Алкоголь снижает эффективность лекарства
Антидепрессанты помогают стабилизировать настроение и оказывать влияние на химию мозга. Алкоголь действует как депрессант, замедляет работу нервной системы и может нейтрализовать эффект лекарства.
"Алкоголь действует противоположно тому, чего пытаются добиться антидепрессанты", - подчеркивает доктор Стрим. Даже после того, как вы перестаете испытывать действие спиртного, его влияние на мозг и химию организма может занять несколько дней.
2. Проблемы со сном
Хотя алкоголь и помогает уснуть, он ухудшает качество сна. Фаза быстрого сна, важная для настроения, памяти и восстановления мозга, подавляется. Нарушенный сон осложняет борьбу с депрессией и снижает эффективность лекарства.
3. Опасные взаимодействия
Особенно осторожными следует быть тем, кто принимает ингибиторы МАО (ИМАО). Употребление алкоголя может вызвать резкий скачок артериального давления и другие серьезные осложнения.
Более новые антидепрессанты, такие как СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), имеют меньше серьезных взаимодействий с алкоголем, однако совмещать их все равно нежелательно.
4. Когда можно немного выпить
Доктор Стрим советует полностью воздержаться от алкоголя на первые 4-6 недель приема лекарства, чтобы понять, подходит ли вам препарат. Один эпизод алкоголя в месяц обычно не вредит, но регулярное употребление (еженедельно или ежедневно) может серьезно снизить эффект антидепрессантов.
5. Советы для пациентов
Не пропускайте прием лекарства, даже если планируете выпить.
Ограничивайте алкоголь и другие вещества, вызывающие привыкание.
За сложностями с контролем над алкоголем обращайтесь к врачу, горячим линиям поддержки или доверенному лицу.
Помните: алкоголь и антидепрессанты – сомнительное сочетание, которое может нейтрализовать лечение и угрожать здоровью.
