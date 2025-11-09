Почему нельзя сочетать алкоголь и антидепрессанты: риски для мозга и сна

Антидепрессанты / © Associated Press

Если вы принимаете антидепрессанты, вам наверняка советовали избегать алкоголя. Но как это серьезно? Вредит ли бокал вина, а что уж говорить о вечере с алкоголем?

Об этом рассказывает Health Essentials.

Психиатр и специалист по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, доктор Дэвид Стрим объясняет, почему алкоголь и антидепрессанты — плохое сочетание.

1. Алкоголь снижает эффективность лекарства

Антидепрессанты помогают стабилизировать настроение и оказывать влияние на химию мозга. Алкоголь действует как депрессант, замедляет работу нервной системы и может нейтрализовать эффект лекарства.

"Алкоголь действует противоположно тому, чего пытаются добиться антидепрессанты", - подчеркивает доктор Стрим. Даже после того, как вы перестаете испытывать действие спиртного, его влияние на мозг и химию организма может занять несколько дней.

2. Проблемы со сном

Хотя алкоголь и помогает уснуть, он ухудшает качество сна. Фаза быстрого сна, важная для настроения, памяти и восстановления мозга, подавляется. Нарушенный сон осложняет борьбу с депрессией и снижает эффективность лекарства.

3. Опасные взаимодействия

Особенно осторожными следует быть тем, кто принимает ингибиторы МАО (ИМАО). Употребление алкоголя может вызвать резкий скачок артериального давления и другие серьезные осложнения.

Более новые антидепрессанты, такие как СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), имеют меньше серьезных взаимодействий с алкоголем, однако совмещать их все равно нежелательно.

4. Когда можно немного выпить

Доктор Стрим советует полностью воздержаться от алкоголя на первые 4-6 недель приема лекарства, чтобы понять, подходит ли вам препарат. Один эпизод алкоголя в месяц обычно не вредит, но регулярное употребление (еженедельно или ежедневно) может серьезно снизить эффект антидепрессантов.

5. Советы для пациентов

Не пропускайте прием лекарства, даже если планируете выпить.

Ограничивайте алкоголь и другие вещества, вызывающие привыкание.

За сложностями с контролем над алкоголем обращайтесь к врачу, горячим линиям поддержки или доверенному лицу.

Помните: алкоголь и антидепрессанты – сомнительное сочетание, которое может нейтрализовать лечение и угрожать здоровью.

