Почему нельзя срезать кутикулу: дерматолог предупредила об опасности маникюра

Маникюр / © pexels.com

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Популярная процедура в салонах красоты может серьезно повредить здоровью ногтей. Агрессивное удаление или «взрыв» кожи под ногтевую пластину разрушает защитный барьер организма и провоцирует скорее нарастание тканей.

Об этом в эфире «Киев24» рассказала известный врач-дерматолог, профессор Ольга Богомолец.

По словам специалиста, кутикула вокруг ногтевой пластины создана природой не просто так. Она выполняет критически важную биологическую роль, защищая внутренние ткани от внешних угроз.

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Кутикула под ногтем имеет свою зону роста, где расположены кровеносные сосуды.

«Наша кутикула — это герметик, защищающий внутренний мир. Она герметизирует зону роста ногтя. Не позволяйте в салоне маникюру разрывать вашу кутикулу как можно выше, потому что таким образом вы подвергаете свои руки дополнительной потенциальной инфекции», — подчеркнула Богомолец.

Дерматолог объяснила, что современные проблемы с кутикулой возникают из-за того, что люди стали меньше работать руками и реже проводить время в воде. Раньше женщины мыли посуду или стирали руками, благодаря чему мертвые клетки смывались самостоятельно, а новые росли естественным путем, поддерживая кутикулу в идеальном порядке без дополнительного вмешательства.

Когда же во время маникюра кутикулу постоянно травмируют, пытаясь срезать ее наивысшее для эстетического нанесения лака, запускается обратный процесс. Наша кожа включает в себя защитные механизмы.

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«Возникают импульсы, и кутикула растет. Это защита кожи, которая постоянно травмируется в этом месте. Фактически это ее броня. В результате постоянной травмы кутикула начинает расти еще быстрее и образует толстый валик вокруг ногтя, который может зажигаться некоторое время», — предостерегает профессор.

Как правильно ухаживать за руками без вреда для здоровья

Маникюр должен быть прежде всего безопасен для здоровья. Мастера в салонах красоты часто пытаются убрать кожу максимально глубоко, чтобы лак держался зрительно дольше и маникюр не выглядел старым. Однако кутикула все равно пытается оттолкнуть искусственное покрытие.

Богомолец призывает женщин заботиться о своих руках правильно. Не стоит гнаться за экстремально глубокой чисткой. Даже деликатная ручная стирка по вечерам способна естественно очистить ногтевой валик от отмерших клеток без использования острых инструментов и без риска занесения опасных инфекций.

Напомним, правильно подобранная длина и форма ногтей может визуально «омолодить» руки. Специалисты советуют женщинам после 50 лет выбирать короткую или среднюю длину и мягкие формы: овальную, миндалевидную или мягкий квадрат. Слишком длинные и острые формы (стилет, жесткий квадрат) могут подчеркивать возрастные изменения.

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