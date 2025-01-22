Почему немеют пальцы рук: возможные причины и как от этого избавиться

Когда немеют руки, что это значит?

Онемение пальцев рук – это распространенный симптом, который может свидетельствовать о различных физиологических и патологических состояниях. Оно может быть временным и безопасным или сигнализировать о серьезных заболеваниях, требующих медицинского вмешательства.

Возможные причины онемения пальцев рук

Нарушение кровообращения

Онемение пальцев рук часто является результатом нарушения кровообращения. Это может возникать в результате нескольких факторов, среди которых: длительное давление на руку, сдавливание кровеносных сосудов, различные патологические состояния, влияющие на кровообращение. В норме кровь должна циркулировать беспрепятственно, обеспечивая необходимое количество кислорода и питательных веществ тканям. Если кровообращение нарушается, возникает недостаточность снабжения кислородом, что приводит к ощущению онемения.

Среди причин нарушения кровообращения следует отметить:

Атеросклероз. Болезнь, при которой на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, сужающие просвет сосудов и осложняющие кровоток. Это может привести к онемению пальцев рук, особенно в случаях, когда поражены питающие руки сосуды.

Тромбоз. Закупорка кровеносных сосудов тромбом может привести к нарушению кровообращения в конечностях и вызвать онемение.

Ухудшение кровообращения из-за длительного сидения или лежания: Часто люди, работающие в офисе или проводящие длительное время за компьютером, не меняют позу, что может привести к зажиму кровеносных сосудов и временному нарушению кровообращения в руках.

Если онемение пальцев рук возникает после некоторых физических нагрузок или длительного пребывания в неудобной позе, это может быть временным явлением. Однако, если симптомы сохраняются длительное время, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с кровообращением, требующих медицинского вмешательства.

Нарушения в работе нервной системы

Нарушение в работе нервной системы является одной из основных причин онемения пальцев рук. Это может быть результатом:

Заболеваний нервов. Одной из наиболее распространенных причин онемения является синдром запястного канала (тоннельный синдром), при котором средний нерв, проходящий через узкий канал в запястье, сжимается. Это приводит к нарушению чувствительности в пальцах рук.

Диабетическая нейропатия. У людей, страдающих диабетом, часто наблюдается повреждение нервных волокон из-за высокого уровня сахара в крови. Это может привести к потере чувствительности в руках и ногах.

Шейный остеохондроз. Изменения в позвоночнике, в частности в шейном отделе, могут давить на нервные корни, идущие в руки, что приводит к онемению пальцев. Это заболевание часто сопровождается болью в шее и головными болями.

Нервы, передающие сигналы от мозга в руки, могут быть повреждены или сжаты в результате травм, воспалений или болезней, что нарушает нормальную передачу сигналов, что приводит к онемению.

Заболевание позвоночника

Шейный отдел позвоночника играет немаловажную роль в передаче нервных импульсов в руки. Проблемы с шейными позвонками могут оказывать непосредственное влияние на нервы, идущие к конечностям. Например:

Грыжа межпозвонкового диска. В случае грыжи межпозвонкового диска в шейной части позвоночника, часть диска может вытекать и давить на нервные корни, что приводит к боли, слабости и онемению в руках, особенно в пальцах.

Остеохондроз. Это дегенеративное заболевание, при котором уменьшается высота межпозвонковых дисков, что приводит к сдавлению нервов. Остеохондроз может быть причиной боли и онемения в руках, особенно в сочетании с другими факторами, такими как физическая нагрузка или стресс.

Заболевания позвоночника часто нуждаются в специализированном лечении, которое может включать медикаментозную терапию, физиотерапию или даже хирургическое вмешательство.

Синдром запястного канала (тоннельный синдром)

Синдром запястного канала – это заболевание, при котором средний нерв сжимается в запястье, где он проходит через узкий тоннель, образованный костями и связями. Этот нерв отвечает за чувствительность пальцев, поэтому его сдавливание приводит к таким симптомам, как онемение, покалывание, слабость и боль в пальцах, особенно в большом, указательном и среднем пальцах.

Этот синдром часто развивается у людей, которые много времени проводят за компьютером, выполняют монотонную работу руками или имеют склонность к физическим нагрузкам на запястье. Лечение включает смену рабочих привычек, ношение специальных бандажей или ортезов, а в некоторых случаях — хирургическое вмешательство.

Болезнь Рейно

Болезнь Рейно – это расстройство, при котором спазмируются мелкие кровеносные сосуды, снабжающие кровь пальцами рук (и иногда ног). Это может привести к временному уменьшению кровообращения, что сопровождается онемением и изменением цвета кожи (белые или синеватые оттенки). Болезнь Рейно часто является реакцией на холод или стресс. Это заболевание более распространено среди женщин и может быть как первичным, так и вторичным (при таких заболеваниях, как склеродермия или системная красная волчанка).

Лечение болезни Рейно заключается в управлении триггерами (например, избегать холода) и употреблении препаратов, улучшающих кровообращение.

Периферическая нейропатия

Периферическая нейропатия – это повреждение нервов периферической нервной системы, которое может привести к потере чувствительности, онемению, боли и покалыванию в конечностях. Это заболевание часто встречается у людей с диабетом, алкоголизмом или вследствие травм. Периферическая нейропатия может быть одной из причин онемения пальцев рук и лечение заключается в контроле основного заболевания, а также в применении лекарственных средств для облегчения симптомов.

Авитаминоз

Недостаток витаминов и минералов также может вызвать онемение пальцев рук. Например, дефицит витаминов группы B (особенно B12) может привести к нарушениям в работе нервной системы, вызывая онемение в руках, ногах и других частях тела. Витамин D и кальций также важны для нормальной функции нервов и мышц, и их недостаточность может вызвать подобные симптомы.

Диагностика онемения пальцев рук

Для установления точной причины онемения пальцев рук необходимо провести комплексное обследование. Сначала следует обратиться к терапевту, который может направить к неврологу, кардиологу, эндокринологу или ревматологу в зависимости от подозреваемой причины. Могут быть назначены следующие обследования:

Клинический анализ мочи и крови, которые позволят оценить общее состояние здоровья пациента.

УЗИ, эхоэнцефалограмма, МРТ головного мозга помогают выявить повреждающие факторы на этапе их появления и в более серьезных случаях.

Электрокардиограмма для определения состояния сердечной мышцы.

Рентген шейного и грудного отделов позвоночника покажет возможные ущемления сосудов или нервов.

Миография оценивает функционирование мышечной и нервной систем.

Допплерография используется для оценки проходимости артерий.

Лечение онемения пальцев рук

Лечение онемения пальцев рук зависит от установленной причины. Могут быть применены:

Медикаментозная терапия – назначение препаратов для улучшения кровообращения, снятия воспаления, восстановления нервной проводимости.

Физиотерапия – методы, направленные на улучшение кровообращения и снятие мышечного спазма.

Лечебная физкультура – специальные упражнения для восстановления функций кистей и пальцев.

Хирургическое вмешательство. В случаях, когда консервативное лечение не приносит результатов, может быть рекомендована операция (например, при синдроме запястного канала).

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