Почему нужно есть креветки: преимущества, о которых вы не знали

Креветки — это настоящий суперфуд, сочетающий в себе нежный вкус, минимум калорий и максимум пользы.

Дипломированная врач-диетолог Натали Крталик-Лоутер рассказала для Cleveland Clinic, почему этот морепродукт следует добавить в свой рацион и его полезные свойства.

Преимущества употребления креветок

Как и некоторые виды рыбы, креветки являются отличным источником омега-3 жирных кислот — они способствуют укреплению здоровья глаз, улучшению работы мозга, а также оказывают положительное влияние на здоровье сердца.

Омега-3 жирные кислоты помогают снизить накопление бляшек в артериях и снизить риск сердечных заболеваний.

Кроме того, креветки являются хорошим источником фосфора и калия — эти элементы помогают регулировать артериальное давление и защищать артерии от укупорки.

Креветки содержат астаксантин — мощный антиоксидант, придающий им красно-оранжевую окраску. Он помогает защищать клетки мозга от повреждения.

Креветки также являются хорошим источником витамина В12, который:

улучшает память и быстроту мышления

регулирует настроение и участвует в синтезе ДНК

поддерживает здоровье костей

Креветки укрепляют иммунную систему. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов и природных противовоспалительных соединений они помогают иммунной системе работать максимально эффективно. Это делает их незаменимым компонентом диеты, направленной на борьбу с воспалительными процессами.

Креветки также содержат:

селен — необходимый минерал для здоровья щитовидной железы

медь, которая помогает предотвратить анемию и укрепляет иммунную систему

