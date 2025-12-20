- Дата публикации
Почему нужно есть креветки: преимущества, о которых вы не знали
Креветки — это низкокалорийный продукт, богатый высококачественным белком, Омега-3 жирными кислотами, витаминами.
Креветки — это настоящий суперфуд, сочетающий в себе нежный вкус, минимум калорий и максимум пользы.
Дипломированная врач-диетолог Натали Крталик-Лоутер рассказала для Cleveland Clinic, почему этот морепродукт следует добавить в свой рацион и его полезные свойства.
Преимущества употребления креветок
Как и некоторые виды рыбы, креветки являются отличным источником омега-3 жирных кислот — они способствуют укреплению здоровья глаз, улучшению работы мозга, а также оказывают положительное влияние на здоровье сердца.
Омега-3 жирные кислоты помогают снизить накопление бляшек в артериях и снизить риск сердечных заболеваний.
Кроме того, креветки являются хорошим источником фосфора и калия — эти элементы помогают регулировать артериальное давление и защищать артерии от укупорки.
Креветки содержат астаксантин — мощный антиоксидант, придающий им красно-оранжевую окраску. Он помогает защищать клетки мозга от повреждения.
Креветки также являются хорошим источником витамина В12, который:
улучшает память и быстроту мышления
регулирует настроение и участвует в синтезе ДНК
поддерживает здоровье костей
Креветки укрепляют иммунную систему. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов и природных противовоспалительных соединений они помогают иммунной системе работать максимально эффективно. Это делает их незаменимым компонентом диеты, направленной на борьбу с воспалительными процессами.
Креветки также содержат:
селен — необходимый минерал для здоровья щитовидной железы
медь, которая помогает предотвратить анемию и укрепляет иммунную систему
