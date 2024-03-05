Почему нужно есть сало, когда очень хочется сладостей: об этом мало кто знает

Чем полезно сало, какое количество считается безопасным, а кому лучше вообще отказаться от него.

Наверное, мало таких украинцев, которые не любят сало. Что не удивительно, ведь украинский борщ просто невозможно есть без черного хлеба и сала с чесноком. Впрочем, врачи-диетологи не рекомендуют злоупотреблять этим лакомством, поскольку можно навредить своему здоровью. Рассказываем, как правильно есть сало, чтобы оно принесло максимальную пользу для организма.

Какая польза сала: сколько можно употреблять продукта в день

Врачи отмечают, что сало – это очень полезный продукт для здоровья нашего организма. Оно содержит жиры, укрепляющие наши клетки и стенки сосудов. Сало помогает нормировать работу нашей эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Также оказывает положительное влияние на работу головного мозга, предупреждая нервные расстройства.

А чтобы получить от сала максимальную пользу, его нужно есть не больше 50 граммов в день. В противном случае, оно будет негативно влиять на работу сердца и кишечника.

Как правильно есть сало, а кому следует отказаться

Чтобы сало лучше всего усваивалось и принесло максимальную пользу, его нужно правильно употреблять. Врачи рекомендуют нарезать продукт тоненькими ломтиками и есть со свежим огурцом или зеленью. Лучше всего, чтобы это было слабосоленое или совсем не соленое сало.

Если сало есть с борщом и пампушками, такой тандем погубит всю его пользу. Оно будет плохо усваиваться организмом, из-за чего могут быть боли в животе и желудке. Это также приведет к повышению уровня "плохого" холестерина и кровяного давления.

Когда и как лучше есть сало

Если вы не можете обойтись без этого вкусности, тогда его можно есть дважды в день, но строго по 50 граммов. Перерыв между приемами пищи должен быть не менее четырех часов.

Сало стоит есть тогда, когда вам захочется и когда очень хочется чего-нибудь сладкого, особенно, если вы нервничаете. Медики отмечают, когда тянет на сладости, организм нуждается в жирах, которых ему не хватает. И чтобы не есть конфеты или выпечку, лучше съесть сала с огурцом, это принесет больше пользы для здоровья.

Читайте также:

О них лучше забыть: какие фрукты нельзя есть после 50 лет

Названы самые полезные супы, их можно есть каждый день: какие лучше исключить из рациона