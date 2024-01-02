Почему очень хочется молочных продуктов: врачи назвали неожиданные причины

Если возникла тяга к молочным продуктам, у вас могут быть причины, связанные с рядом заболеваний.
У вас вдруг возникло большое влечение к молочным продуктам, хотя раньше такого не было? Это могут быть первые колокольчики проблем со здоровьем, это подчеркивают врачи и ученые. Рассказываем, о каких именно заболеваниях свидетельствует чрезмерная тяга к молочным продуктам.
Почему очень хочется молочных продуктов
- Недостаток витаминов и нужных веществ в организме. Молочные продукты богаты витаминами А, С, В, D, кальцием, фосфором, магнием и цинком. Если вашему организму не хватает этих полезных микроэлементов, вам будет хотелось выпить кефира или молока. Чтобы проверить нехватку витаминов, можно сделать анализ крови.
- Проблемы с кишечником. Если вам внезапно захотелось молочки, значит микрофлора вашего кишечника нуждается в полезных бактериях. Молочные продукты хорошо усваиваются организмом и не раздражают кишечник.
- Стадия предиабета. Такое состояние может длиться 6-12 лет, а затем возникает диабет второго типа, поскольку в крови не хватает глюкозы для поддержания должного энергетического баланса в организме. И если уровень глюкозы недостаточен, тогда возникает тяга к сладостям и молочным продуктам.
- Проблемы со щитовидной железой. Этот орган зависит от гормонов, и когда происходят резкие изменения в питании, например диета, возникает тяга к определенным продуктам, в частности молочным.
- Стрессовые состояния. Если вы длительное время находитесь в эмоциональном напряжении, то возникает желание заесть свое настроение и тревоги сладостями или молочными продуктами. Стресс не стоит заедать, потому что это может привести к проблемам с лишним весом. Лучше хорошо отдохнуть, больше гулять на открытом воздухе и общаться с друзьями.
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