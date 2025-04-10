Генетика. Некоторые люди просто «наследуют молодость». У них на лице даже после 60 лет очень мало морщин, они практически не болеют, потому что организм хорошо справляется со стрессом и воспалительными процессами. Ученые говорят, что люди, которые стареют медленнее, имеют активные гены, которые отвечают за восстановление и омоложение клеток организма.

Воспаления в организме. Хронические воспаления в организме в разы ускоряют процессы старения. Даже при хорошем питании и достаточном количестве сна человек может быстрее стареть, потому что в организме происходят невидимые воспалительные процессы. В результате воспаления происходит потеря коллагена, старение сосудов и снижение иммунитета.

Гормоны и метаболизм. У людей, имеющих одинаковые привычки, рацион и образ жизни, обмен веществ может отличаться. Чей-то организм будет восстанавливаться быстрее после нагрузок, а у кого-то будут гормональные сбои и проблемы с лишним весом.

Состояние микробиома кожи. Бактерии, живущие на нашей коже, также влияют на ее здоровье. Если баланс микробиома нарушен, кожа становится сухой. На ней появляются изломы, могут быть высыпания. Такие процессы могут происходить даже у тех, кто тщательно следит за состоянием своей кожи.