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Почему одних людей комары кусают, а других нет: ученые назвали неожиданную причину
Оказывается, популярные теории о группе крови или цвете глаз не имеют под собой ни одной научной основы.
Бывало ли у вас такое, что вас беспощадно кусают комары, а вы вокруг никого не замечаете. Специалисты отмечают, что выбор комарами конкретного человека — это не случайность и не самовнушение, а четкий расчет с помощью органов чувств.
Об этом пишет Science Alert.
«Это не заблуждение — комаров привлекают одни люди больше других. Но мы не все постоянно являемся магнитами», — заявил доктор-энтомолог Фредерик Симар из Французского института исследований в области развития.
Целый ряд сенсорных сигналов заставляет комаров выбирать одного индивида в качестве жертвы. Главным образом это запах и тепло, которые выделяет наше тело, а также выдыхаемый углекислый газ. При этом кусают только самки комаров — белок крови нужен им для откладки яиц. Они улавливают эти сигналы с помощью тонко настроенных природных рецепторов.
«Нам уже более 100 лет известно, что комаров привлекает выдыхаемый углекислый газ — это первый сигнал, который запускает их поведение, когда они находятся в десятках метров от нас. На расстоянии около 10 метров комары начинают улавливать наш индивидуальный запах, и в сочетании с углекислым газом это привлекает их еще больше», — объясняет шведский ученый Рикард Игнелл.
Развенчание мифов: группа крови и цвет глаз не имеют значения
Популярные в обществе теории о том, что комары имеют свои предпочтения по вкусовым качествам крови или облику человека, оказались обычными выдумками. По словам Симара, идея о том, что комары предпочитают определенные группы крови, совершенно не имеет под собой научного обоснования, а предыдущие исследования проводились на слишком малой выборке людей. Так же выбор насекомых не связан с цветом кожи, глаз или волос.
Химический состав кожи имеет колоссальное значение. Человек способен выделять от 300 до 1000 различных благоухающих соединений, и смесь молекул, производимых нашей уникальной микробиотой, является главным фактором привлекательности.
«Мы показали, что комары используют смесь благоухающих соединений — мы обнаружили 27 из 1000 возможных, которые комары способны четко идентифицировать. Женщины, которых чаще всего кусали, включая беременных во втором триместре, производили большое количество особого соединения, образующегося в результате расщепления кожного сала. Даже минимальное увеличение концентрации этого вещества, называемого грибным спиртом, мгновенно превращало человека в мишень», — подчеркнул Рикард Игнелл.
Что делает человека идеальным мишенью
Отдельно исследователи выделили фактор употребления алкоголя, в частности, пива. Ряд тестов, проведенных в Буркина-Фасо и Нидерландах, продемонстрировали четкую закономерность: хмельной напиток повышает температуру тела, увеличивает объем выдоха CO2 и существенно изменяет аромат кожи.
В ходе эксперимента с 465 добровольцами выяснилось, что лица, употреблявшие пиво за последние 24 часа, становились в 1,35 раза более привлекательными для комаров рода Anopheles, которые являются переносчиками малярии.
Чтобы уберечься от укусов и опасных инфекций, специалисты советуют придерживаться простых правил:
носить свободную одежду светлых тонов, максимально закрывающую кожу;
использовать проверенные репелленты и устанавливать москитные сетки на окна;
стараться питаться легкой пищей в жаркие дни;
не злоупотреблять алкогольными напитками, особенно во время отдыха у водоемов или в лесных полосах.
Напомним, из-за более длинного теплого сезона насекомые успевают дать больше потомков, что приводит к всплеску количества комаров в Украине. Энтомолог Виктор Шпарик объяснил, что чем дольше продолжается тепло, тем больше поколений могут дать комары.
Первыми это ощутят южные регионы (Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская) и центральные области (Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская). Комары начинают размножаться от +15°C, оптимальная температура — 21–32°C.