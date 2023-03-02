Почему от сладкого появляются прыщи и как этому помешать

Многие после употребления сладостей сталкиваются с проблемой появления акне. Однако, таких последствий можно избежать, если знать механизм появления прыщей. Читайте в материале ТСН.ua, как сладкое воздействие на акне.

Неприятные высыпания на лице вызывают не все сладости.

Почему от сладкого появляются прыщи

Несколько последних исследований подтвердили, что обладатели несовершенной кожи с высыпанием добавляют в свой рацион гораздо больше рафинированных углеводов, чем люди с чистой кожей. По мнению ученых, причиной этого являются так называемые быстрые углеводы и сахар. А во многих продуктах эти два компонента вообще встречаются, что может повлечь за собой еще худшие высыпания.

Богатые рафинированными углеводами продукты следует избегать. Вот перечень:

крекеры, белый хлеб, десерты из белой муки, сладкие хлопья;

макаронные изделия из белой муки;

рисовая лапша и белый рис;

газированные напитки и подслащенные сахаром;

разнообразные подсластители, как кленовый сироп, тростниковый сахар, агава, мед.

Одно из исследований даже доказало, что простое добавление сахара может быть более вредным для вашей кожи и вызвать прыщи, чем ежедневное употребление десертов. В исследовании приняли участие две группы людей. Первая добавляла в блюда много сахара, а вторая отказалась от сахара, но регулярно употребляла пирожные и другие сладости. В первой группе риск высыпаний составил 30%, а во второй – 20%.

Ученые объясняют негативное влияние рафинированных углеводов и сахара на кожу тем, что в крови растет уровень инсулина. Ведь швыжки углеводы моментально попадают в кровь, где влекут за собой повышение уровня сахара. Поэтому растет показатель инсулина, чтобы вывести из клеток лишний сахар.

Именно на этом этапе у людей, склонных к появлению акне, могут столкнуться с первым последствием – андрогенные гормоны начинают активно продуцироваться, за счет чего возрастает уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1). Это и становится толчком к активизации роста клеток и увеличению выработки кожного сала.

Поэтому для проблемной кожи отличным решением станут низкогликемические диеты, благодаря которым контролируются скачки сахара, что ведет к уменьшению количества прыщей.

Безопасные сладости: что есть для чистой кожи

Однако для любителей сладкого есть и отрадные новости. Употребление шоколада никак не отразится на чистоте кожи. Единственное уточнение: ищите продукт с качественным составом. В плитке должно быть большое количество какао-бобов, а вот сахара и молока как можно меньше. Такие альтернативы будут самыми безопасными для кожи, которая подвержена высыпаниям. Специалисты считают, что максимально безопасным является шоколад с содержанием какао-бобов 60% или выше.

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