Почему отекают ноги под вечер: медики предупредили о скрытой угрозе для вашего сердца
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире, но их можно предупредить. Кроме боли в груди, существуют симптомы, проявляющиеся на наших ногах.
По данным последних исследований, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной угрозой для здоровья человечества, поражая не только сердце, но и мозг и почки. Из-за накопления жировых отложений в артериях риск образования тромбов возрастает незаметно для пациента.
Британский медик Бхавини Шах из LloydsPharmacy рассказал, как вовремя распознать малоизвестные признаки опасности и как можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Daily Express.
Дискомфорт в груди — это один из самых главных признаков того, что с сердцем не все в порядке. Если вы чувствуете сильное давление или внезапное сжатие, это может быть симптомом сердечного приступа, поэтому в такой ситуации важно немедленно обратиться за медицинской помощью.
Еще одним распространенным сигналом является одышка. По словам врача Шаха, она возникает из-за того, что сердце не может эффективно перекачивать кровь по телу. В результате в легких скапливается лишняя жидкость, и человеку становится трудно дышать.
Также стоит обращать внимание на перебои в сердцебиении. Хотя неравномерный ритм не всегда означает что-то страшное, лучше пройти обследование, чтобы убедиться в отсутствии скрытых болезней.
Кроме того, существуют менее очевидные признаки, такие как отеки ног. Это происходит, когда жидкость задерживается в тканях из-за слабой работы сердца. Такие отеки обычно становятся сильнее ближе к вечеру, и их не стоит игнорировать.
Как снизить риск сердечных заболеваний:
придерживайтесь сбалансированного питания;
ведите активный образ жизни;
бросьте курить (если вы курите);
уменьшите потребление алкоголя;
не пренебрегайте отдыхом и спите не менее семи часов в сутки.
Очень важно хорошо высыпаться каждую ночь, ведь бессонные ночи вредят вашему сердцу. Для хорошего самочувствия взрослым людям нужно спать от 7 до 9 часов. Детям и подросткам сна нужно еще больше — некоторым вплоть до 16 часов в сутки, в зависимости от возраста.
Даже небольшие изменения в режиме дня, которые под силу каждому, помогут укрепить сердце и улучшить ваше здоровье.
