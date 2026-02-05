Почему отекают ноги под вечер: медики предупредили о скрытой угрозе для вашего сердца

Отек ног может сигнализировать о проблемах с сердцем / © Credits

По данным последних исследований, сердечно-сосудистые заболевания остаются главной угрозой для здоровья человечества, поражая не только сердце, но и мозг и почки. Из-за накопления жировых отложений в артериях риск образования тромбов возрастает незаметно для пациента.

Британский медик Бхавини Шах из LloydsPharmacy рассказал, как вовремя распознать малоизвестные признаки опасности и как можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Daily Express.

Дискомфорт в груди — это один из самых главных признаков того, что с сердцем не все в порядке. Если вы чувствуете сильное давление или внезапное сжатие, это может быть симптомом сердечного приступа, поэтому в такой ситуации важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Дискомфорт в груди — это один из главных признаков того, что с сердцем не все в порядке / © Getty Images

Еще одним распространенным сигналом является одышка. По словам врача Шаха, она возникает из-за того, что сердце не может эффективно перекачивать кровь по телу. В результате в легких скапливается лишняя жидкость, и человеку становится трудно дышать.

Также стоит обращать внимание на перебои в сердцебиении. Хотя неравномерный ритм не всегда означает что-то страшное, лучше пройти обследование, чтобы убедиться в отсутствии скрытых болезней.

Кроме того, существуют менее очевидные признаки, такие как отеки ног. Это происходит, когда жидкость задерживается в тканях из-за слабой работы сердца. Такие отеки обычно становятся сильнее ближе к вечеру, и их не стоит игнорировать.

Как снизить риск сердечных заболеваний:

придерживайтесь сбалансированного питания;

ведите активный образ жизни;

бросьте курить (если вы курите);

уменьшите потребление алкоголя;

не пренебрегайте отдыхом и спите не менее семи часов в сутки.

Очень важно хорошо высыпаться каждую ночь, ведь бессонные ночи вредят вашему сердцу. Для хорошего самочувствия взрослым людям нужно спать от 7 до 9 часов. Детям и подросткам сна нужно еще больше — некоторым вплоть до 16 часов в сутки, в зависимости от возраста.

Даже небольшие изменения в режиме дня, которые под силу каждому, помогут укрепить сердце и улучшить ваше здоровье.

