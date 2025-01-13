Почему Оземпик может не сработать: тренер о похудении на препарате и бодипозитиве

Тренер объяснил, почему бодипозитив это не всегда о здоровье, а Оземпик – не волшебное зелье.

Бодипозитив – это идея о принятии себя, как ты. Однако иногда люди любят использовать это движение, чтобы пропагандировать нездоровый образ жизни и деструктивные привычки. В частности, это касается желания людей иметь волшебную таблетку для похудения. В настоящее время таким модным препаратом стал Оземпик. Однако он также не станет вашей панацеей от лишних килограммов, если вы оставите свой старый образ жизни.

Об этом говорит фитнес-тренер и блогер Виктор Мандзяк во время интервью для канала "Балючі теми".

"Если человек готов защищать свою психику, закрывая глаза на то, что он не может преодолевать трудности, заставлять себя тренироваться, прививать пищевые конструктивные привычки, двигаться, и просто говорит: "Ну, я здорова в любом теле. Мое тело — мое дело". Твое тело – твое дело, однозначно, но минус семь лет жизни и ухудшение его качества – это тоже твое. Если ты это принимаешь, я тебя проинформирую. Я не бодишеймер. Я толерантен абсолютно к людям с лишним весом, еще и учитывая, что лишний вес имеет существенный генетический компонент, от генетики много зависит", – рассказывает тренер.

Он добавляет, что генетика может даровать нам определенные наклонности. Тем не менее, лишний вес – это результат хронического профицита калорий. А это уже привычки человека, которые формируются в течение его жизни. Поэтому формирование конструктивных привычек поможет наладить отношения с питанием.

Однако в последнее время, в частности, немало знаменитостей, решили обойти этот тернистый путь борьбы с собой, с помощью препарата Оземпик.

По словам Виктора Мандзяка, Оземпик – это искусственный аналог так называемого гормона-сытости, который не расщепляется организмом долгое время, поэтому это позволяет подавлять аппетит.

"У вас будет несколько подавлено чувство голода. Это же гормон сытости. Поэтому, вы будете есть меньше и будете понемногу худеть", – отмечает тренер.

Однако он добавляет, что показать ошеломляющий результат исключительно, принимая препарат, не получится. Сюда также придется добавить изменения в питание, двигательную активность. Это важно, в частности, еще потому, что вы не будете вечно принимать его, а с отменой препарата вернется и старый голод, и привычки, которые когда-то помогли набрать лишний вес.

"Мы отменяем препарат. Ощущение голода у нас восстанавливается. Правильных привычек, правил пищевых так бы нет. Если нет, мы отъедаемся назад. Когда человек не хочет работать над собой, хочет, чтобы волшебная таблетка дала результат, она обречена на неудачу, потому что после отмены препарата, вернется чувство голода, будет есть как не у себя", – отмечает фитнес-тренер.

Поэтому в результате все равно придется менять свои привычки и полюбить физическую активность.

Ранее фитнес-тренер и блогер Виктор Мандзяк дал советы по питанию, которые помогут прекратить переедать.

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