Почему перед глазами летают «мушки» и когда это может быть признаком серьезной проблемы

Почему перед глазами летают «мушки» / © Credits

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Маленькие черные пятнышки, полупрозрачные ниточки или причудливые паутинки, медленно плавающие в поле зрения и ускользающие всякий раз, когда вы пытаетесь на них посмотреть, — чрезвычайно распространенное явление, которое может происходить с вашим зрением. Что значит такая картинка перед глазами и когда стоит сходить к офтальмологу?

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Темные пятнышки, нити и паутинка перед глазами: что происходит с вашим зрением, если вы видите такое

В большинстве случаев такие визуальные эффекты являются естественным следствием возрастных изменений и не представляют прямой угрозы. Впрочем, характер их возникновения имеет решающее значение.

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Если количество «мушек» внезапно возросло, перед глазами загораются световые молнии, зрение стремительно ухудшается или возникает чувство, будто край глаза затягивает темный занавес, обратиться за помощью нужно немедленно. Такая симптоматика сигнализирует об отслоении сетчатки или ее разрыве.

Несмотря на то, что возникает стойкое чувство, будто «мушки» летают перед лицом, источник проблемы расположен внутри самого глаза. Его внутренний объем заполняет прозрачное гелеобразное вещество — стекловидное тело, состоящее из воды, коллагена и гиалуроновой кислоты.

С возрастом, чаще всего после 50 лет, его структура постепенно меняется: гель разжижается, а микроскопические волокна коллагена слипаются в крохотные сгустки. То, что человек воспринимает как тень, является следствием скопления коллагеновых узелков. Она отбрасывается на сетчатку — светочувствительную ткань в задней части глаза.

Особенно отчетливо такие объекты видны при взгляде на светлые однотонные поверхности: белую стену, лист бумаги или голубое небо.

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Кроме тех, кто приближается к 50-летнему возрасту, в группе риска также люди с близорукостью, перенесшие травмы или операции на глазах, а также пациенты с диабетической ретинопатией.

Со временем у этих людей может произойти отслойка стекловидного тела. Сам по себе этот процесс не катастрофический, но если стекловидное тело слишком сильно надрывает сетчатку, возникает ее разрыв. После этого жидкость попадает под сетчатку и отслаивает ее от других тканей.

Без срочного вмешательства высок риск потерять зрение.

Важно обращать внимание и на другие сопутствующие проявления, в частности вспышки света, напоминающие короткие молнии или вспышку фотоаппарата. Они возникают тогда, когда стекловидное тело физически дёргает или раздражает сетчатку. Одновременное появление таких вспышек и плывущих новых «мушек» — это прямой сигнал тревоги.

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Кроме всего, такие помутнения в глазах могут возникать из-за внутриглазного воспаления — например, заднего увеита, кровоизлияния в стекловидное тело. Кровь внутри глаза появляется из-за травм, сосудистых поражений или диабета.

Главная опасность состоит в том, что отслоение сетчатки часто происходит безболезненно. Если у вас мутнеет зрение и вы видите черные точки или нити, ждать, что это пройдет, нельзя. Нужно обратиться к офтальмологу.

Если же мушки существуют годами, остаются неизменными и не сопровождаются другими нарушениями зрения, в специальном лечении они не нуждаются. Мозг со временем адаптируется и просто перестает замечать эти тени, а часть сама оседает ниже поля зрения.

Ключевым маркером опасности всегда остается динамика. Стабильная паутинка, к которой вы уже привыкли, не представляет угрозы, тогда как внезапное появление десятков новых точек — это повод немедленно обратиться к специалисту.

Портят ли очки зрение

Напомним, популярное мнение о том, что очки делают глаза «ленивыми» или вызывают зависимость, является мифом. По словам офтальмолога Хизер Чимино из Cleveland Clinic, правильно подобранные очки только преломляют свет для формирования четкого изображения и не влияют на строение глаза или скорость ухудшения зрения.

Изменения в рецептах вызваны естественным старением организма, потерей эластичности хрусталика и возрастными заболеваниями. Иллюзия же ухудшения зрения после снятия очков возникает из-за того, что мозг привыкает к четкой картинке, поэтому контраст с нескорректированным зрением воспринимается острее.

Использование устаревших или неправильно подобранных очков не вредит структуре глаза, но вызывает переутомление, головную боль, размытость и головокружение, а к новым линзам мозг обычно адаптируется за 1–2 недели.

Для сохранения здоровья глаз специалисты советуют своевременно обновлять рецепты, делать перерывы во время работы за экранами каждые 20 минут, пользоваться защитой от синего света, соблюдать сбалансированное питание и немедленно обращаться к офтальмологу при внезапных изменениях зрения.

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