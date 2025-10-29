Почему перевод часов не для Украины и как именно он влияет на организм: мнение медицинского эксперта

Чем опасен перевод часов / © unsplash.com

Он отмечает, что двукратное изменение времени в год негативно влияет на физиологию человека: вызывает бессонницу, стресс, обострение хронических болезней, повышает риск инсультов и ДТП.

По его словам, зимнее время отвечает нашему природному ритму, подтвержденному Нобелевской премией за открытие циркадных ритмов. В военное время экспериментировать с биологическими часами особенно опасно.

Сегодня украинцы живут в постоянном недосыпании из-за тревог и ночных обстрелов, поэтому здоровый сон стал вопросом национальной безопасности. Поэтому в Украине формируется новое направление — военная сомнология, которая учит военных и гражданских восстанавливать силы даже в стрессовых условиях.

“Дайте людям после бомбардировки поспать. Мелатонин повышает стрессоустойчивость, работоспособность и настроение. Выспавшийся человек — счастливый человек”, — подчеркивает Погорецкий.

С медицинской точки зрения, перевод часов — излишняя и вредная процедура. Лучше оставаться на зимнем времени, ведь циркадные ритмы организма работают в 24-часовом цикле, и их не следует нарушать, особенно во время войны. Летний переход связан с повышенным риском инсультов, инфарктов, психоневрологических проблем и ДТП, а адаптация после изменения времени занимает у пациентов от нескольких дней до полугода.

Погорецкий отмечает, что здоровый сон должен быть приоритетом каждый день. Мелатонин производится около 23:00, поэтому взрослым рекомендовано ложиться спать в 22:00, детям — в 21:00. Группы риска — медики, военные, спасатели, полицейские и все работающие в ночные смены. Восстановление мелатонина повышает стрессоустойчивость, работоспособность и общее благосостояние.

Для повышения качества сна эксперт советует: короткие перерывы после обеда, создание «комнат сна», продукты, богатые триптофаном (яйца, индейка, сыр, вишневый сок), а также контроль физической активности, прогулок и солнечного света.

Военная сомнология — уникальное украинское направление, появившееся из-за войны войны. Она помогает гражданским и военным нормализовать сон в чрезвычайно стрессовых условиях. Основные факторы здорового сна — мелатонин, кислород и позитив: избегать токсичных людей, заботиться о тишине, прохладе и темноте в спальне, отказаться от гаджетов за час до сна.

Погорецкий подчеркивает, что правительство должно учитывать вопросы сна на национальном уровне и принять решение оставить Украину в зимнее время. Выспавшаяся нация — здоровая, стрессоустойчивая и счастливая нация.