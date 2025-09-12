Головная боль / © Pexels

Люди, которые живут с хронической болью, чаще проявляют чрезмерную самокритичность и склонность к перфекционизму, чем те, кто не имеет таких проблем со здоровьем. Как выяснили ученые, именно эти черты могут усугублять стресс и усиливать болевые ощущения.

О результатах работы сообщили в журнале Psychology and Health.

В исследовании приняли участие более 500 человек, половина из которых страдала от различных форм хронической боли — от мигрени до артрита и боли в пояснице. Участников опрашивали не только об уровне интенсивности боли, но и о личностных качествах: самокритичности, вере в собственные силы, а также о различных формах перфекционизма — внутреннем и навязанном.

Оказалось, что внутренний перфекционизм, то есть стремление выполнять задачи идеально по собственным стандартам, одновременно и повышал веру в себя, и был связан с большей частотой боли. При этом навязанный извне перфекционизм, когда люди чувствовали постоянные ожидания идеального результата со стороны окружающих, делал их более критичными к себе и снижал уверенность в собственных возможностях. Это также было напрямую связано с усилением хронической боли.

Ученые пришли к выводу, что люди, которые живут с навязанным перфекционизмом, часто обвиняют себя в собственных ощущениях, что делает их более чувствительными к боли. В то же время доброта к себе и вера в свои силы могут действовать как защитные факторы, способные ослабить влияние перфекционизма на течение хронической боли. Впрочем, авторы исследования подчеркивают: механизмы этого взаимодействия еще нуждаются в дополнительном изучении.

