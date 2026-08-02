- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 351
- Время на прочтение
- 3 мин
Почему после арбуза или дыни болит живот: врачи назвали неожиданную причину
После дыни болит живот и сдувается? Причиной может быть не испорченный фрукт, а скрытая проблема
Арбуз и дыня являются одними из самых любимых летних фруктов. Однако для некоторых людей даже несколько ломтиков могут закончиться вздутием живота, спазмами или диареей. Причиной таких симптомов нередко является не сам фрукт, а нарушение усвоения фруктозы.
Об этом пишет egeszsegkalauz.hu .
Что такое фруктоза
Фруктоза, или фруктовый сахар, естественно содержится во многих фруктах, меде и некоторых овощах. В норме она всасывается в тонком кишечнике и используется организмом в качестве источника энергии.
Однако у части людей этот процесс нарушен. Тогда фруктоза не усваивается полностью и попадает в толстый кишечник.
Почему после дыни могут возникать неприятные симптомы
В толстом кишечнике фруктозу начинают расщеплять бактерии, сопровождающиеся образованием газов и накоплением жидкости. Из-за этого могут появиться:
вздутие живота;
боль или спазмы;
повышенное газообразование;
диарея.
Арбуз и дыня содержат относительно много фруктозы, а летом их часто едят большими порциями. Если способность организма усваивать фруктозу снижена, даже несколько больших ломтиков могут спровоцировать неприятные симптомы.
Не каждая боль в животе свидетельствует о непереносимости фруктозы.
Специалисты отмечают, что дискомфорт после употребления дыни не всегда означает нарушение усвоения фруктозы. Дыня содержит много воды и клетчатки, поэтому чрезмерное количество фрукта, особенно после сытной пищи, может вызвать ощущение переполненности и дискомфорт даже у здоровых людей.
Кроме того, подобные симптомы могут возникать при синдроме раздраженного кишечника (IBS) и других заболеваниях пищеварительной системы.
Как проверить, есть ли проблема
Если после продуктов с высоким содержанием фруктозы регулярно возникают одинаковые симптомы, следует обратиться к гастроэнтерологу.
Нарушение всасывания фруктозы можно выявить с помощью водородного дыхательного теста, однако окончательный диагноз устанавливает врач после оценки симптомов и результатов обследований.
Нужно ли полностью отказываться от дыни
Не обязательно. Многие с нарушением усвоения фруктозы хорошо переносят небольшие порции, тогда как большие вызывают неприятные симптомы. Иногда проблемы возникают только тогда, когда дыню сочетают с другими продуктами, богатыми фруктозой.
Впрочем, если после каждого употребления арбуза или дыни появляются боли в животе, вздутие или диарея, врачи советуют пройти обследование и при необходимости скорректировать рацион вместе с диетологом.
Специалисты также отмечают, что распространенное нарушение всасывания фруктозы не следует путать с наследственной непереносимостью фруктозы. Последняя является редким врожденным заболеванием, проявляется еще в детском возрасте и нуждается в полном отказе от продуктов, содержащих фруктозу, под контролем врачей.
Раньше говорилось о том, почему не стоит просто быстро мыть овощи и фрукты под краном . Их лучше сначала замочить в воде с добавлением соды или соли, а затем тщательно промыть чистой водой. Безусловно, первый способ выбирается за скорость. Но таким образом мы можем "заселить" продукты еще большим количеством бактерий и вредных микроорганизмов, ведь в такой воде содержится много хлора и различных примесей.