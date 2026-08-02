Почему после арбуза или дыни болит живот: врачи назвали неожиданную причину

Арбуз, дыня / © Фото из открытых источников

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Арбуз и дыня являются одними из самых любимых летних фруктов. Однако для некоторых людей даже несколько ломтиков могут закончиться вздутием живота, спазмами или диареей. Причиной таких симптомов нередко является не сам фрукт, а нарушение усвоения фруктозы.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu .

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Что такое фруктоза

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Фруктоза, или фруктовый сахар, естественно содержится во многих фруктах, меде и некоторых овощах. В норме она всасывается в тонком кишечнике и используется организмом в качестве источника энергии.

Однако у части людей этот процесс нарушен. Тогда фруктоза не усваивается полностью и попадает в толстый кишечник.

Почему после дыни могут возникать неприятные симптомы

В толстом кишечнике фруктозу начинают расщеплять бактерии, сопровождающиеся образованием газов и накоплением жидкости. Из-за этого могут появиться:

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вздутие живота;

боль или спазмы;

повышенное газообразование;

диарея.

Арбуз и дыня содержат относительно много фруктозы, а летом их часто едят большими порциями. Если способность организма усваивать фруктозу снижена, даже несколько больших ломтиков могут спровоцировать неприятные симптомы.

Не каждая боль в животе свидетельствует о непереносимости фруктозы.

Специалисты отмечают, что дискомфорт после употребления дыни не всегда означает нарушение усвоения фруктозы. Дыня содержит много воды и клетчатки, поэтому чрезмерное количество фрукта, особенно после сытной пищи, может вызвать ощущение переполненности и дискомфорт даже у здоровых людей.

Кроме того, подобные симптомы могут возникать при синдроме раздраженного кишечника (IBS) и других заболеваниях пищеварительной системы.

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Как проверить, есть ли проблема

Если после продуктов с высоким содержанием фруктозы регулярно возникают одинаковые симптомы, следует обратиться к гастроэнтерологу.

Нарушение всасывания фруктозы можно выявить с помощью водородного дыхательного теста, однако окончательный диагноз устанавливает врач после оценки симптомов и результатов обследований.

Нужно ли полностью отказываться от дыни

Не обязательно. Многие с нарушением усвоения фруктозы хорошо переносят небольшие порции, тогда как большие вызывают неприятные симптомы. Иногда проблемы возникают только тогда, когда дыню сочетают с другими продуктами, богатыми фруктозой.

Впрочем, если после каждого употребления арбуза или дыни появляются боли в животе, вздутие или диарея, врачи советуют пройти обследование и при необходимости скорректировать рацион вместе с диетологом.

Специалисты также отмечают, что распространенное нарушение всасывания фруктозы не следует путать с наследственной непереносимостью фруктозы. Последняя является редким врожденным заболеванием, проявляется еще в детском возрасте и нуждается в полном отказе от продуктов, содержащих фруктозу, под контролем врачей.

Раньше говорилось о том, почему не стоит просто быстро мыть овощи и фрукты под краном . Их лучше сначала замочить в воде с добавлением соды или соли, а затем тщательно промыть чистой водой. Безусловно, первый способ выбирается за скорость. Но таким образом мы можем "заселить" продукты еще большим количеством бактерий и вредных микроорганизмов, ведь в такой воде содержится много хлора и различных примесей.

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