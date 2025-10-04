Почему после еды клонит в сон: врач назвал причины и когда это может быть опасно

Почему после еды хочется спать / © pixabay.com

Многие люди замечают, что после сытного обеда или ужина появляется сильная сонливость. Вместо ощущения энергии организм как будто «выключается». Врач объяснил, почему так происходит, и когда стоит обратить внимание на этот симптом.

Об этом сообщил украинско-американский врач Джафарзаде Шейх Эбрагим Аболгасемович в комментарии УНИАН.

Почему хочется спать после еды

По словам врача, сонливость после еды — явление распространенное, и оно называется постпрандиальная сонливость. Существует несколько причин, почему после обеда или ужина организм переходит в «режим покоя».

«Скорее всего, такой эффект появляется вследствие комбинации нескольких факторов. Есть такой миф: после еды вся кровь от мозга идет в желудок, чтобы помогать переваривать пищу. В этом мифе можно увидеть долю правды — после еды баланс нашей автономной нервной системы переключается с симпатической нервной системы на парасимпатическую. Наша симпатическая нервная система отвечает за такую реакцию как „бей или беги“, потому что связана с выработкой гормона адреналина, который нас стимулирует», — отметил врач.

Парасимпатическая система стимулирует пищеварение и способствует восстановлению. Именно поэтому после сытной трапезы человек естественно испытывает желание расслабиться, а не проявлять активность.

Другая теория, по словам врача, связана с циркадными ритмами — суточными биологическими циклами организма. В дневное время, особенно после обеда, наблюдается естественное снижение уровня бодрости. Это означает, что даже без больших порций пищи организм может «просить» короткий отдых, реагируя на биологический спад энергии.

«Есть еще другие механизмы, благодаря которым можно объяснить сонливость после сытного обеда — они связаны с регуляцией инсулина, глюкозы и аминокислот в организме. Считается, что после потребления большого блюда, особенно если оно богато углеводами, происходит выброс инсулина, а он влияет на некоторые аминокислоты в нашей крови и способствует их переходу в мышцы. Но он не влияет на аминокислоту триптофан, которая остается в крови, и тогда она может переходить в мозг. А в мозге триптофан превращается в серотонин („гормон счастья“), а затем — в мелатонин.

Может ли сонливость после еды быть признаком диабета

Врач замечает, что сама по себе послеобеденная усталость — не патология. Однако у людей с диабетом или с инсулинорезистентностью — состоянием, когда клетки организма плохо реагируют на инсулин — может наблюдаться постоянная усталость после еды. Это связано с тем, что после употребления пищи поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который помогает глюкозе попасть в клетки. Глюкоза является основным источником энергии, но при нарушении чувствительности к инсулину она не усваивается полностью. В результате часть глюкозы остается в крови, а клетки испытывают энергетический дефицит,

Как предотвратить сонливость после еды

Чтобы уменьшить сонливость после еды, Джафарзаде рекомендует после обеда не ложиться сразу отдыхать, а уделить несколько минут легкой физической активности — например, прогулке на свежем воздухе. Это помогает стабилизировать уровень глюкозы и активизировать обмен веществ.

Кроме того, стоит обратить внимание на размер порций: большие обеды лучше разделять на несколько меньших приемов пищи в течение дня. Рацион желательно делать сбалансированным — включать цельнозерновые крупы (гречку, дикий рис, макароны из твердых сортов пшеницы), нежирное мясо, рыбу, овощи, зелень и фрукты.

«Лучше начинать обед с овощей, например, с салата, потому что в них много клетчатки, которая способствует более медленному высвобождению и усвоению глюкозы после еды», — добавил врач.

