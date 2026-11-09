Почему после еды живот становится как шарик: врач назвала возможные причины

Постоянное вздутие живота после еды / © Pexels

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Ощущение тяжести и вздутие живота после приема пищи является одной из наиболее распространенных причин обращения пациентов к гастроэнтерологу. Причины вздутия могут быть разными — от спешки за обеденным столом и индивидуальных реакций на продукты до скрытых патологий пищеварительного тракта. Рассказываем, кому нужно пройти дыхательный тест, чтобы определить причину вздутия живота.

Об этом пишет Egeszseg Kalauz.

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Вздутие живота после еды: в каких случаях стоит пройти дыхательный тест

Специалист по внутренним болезням и гастроэнтерологии из медицинского центра Prima Medica Эржебет Пастхори рассказала, в каких случаях во время вздутия живота будет целесообразным дыхательный тест.

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Почти каждый человек, по крайней мере, раз в жизни сталкивался с тем, что после еды живот начинает распирать, возникает тяжесть, активное газообразование или физическое увеличение его объема. Эти симптомы не всегда свидетельствуют о появлении какого-либо заболевания.

Впрочем, если такие симптомы стали для вас систематическими, ситуация нуждается во внимании. Причинами могут быть следующие:

Неторопливое потребление пищи и ее качество. Такой способ питания приводит к заглатыванию воздуха, что существенно усиливает дискомфорт. Похожую реакцию провоцируют большие объемы пищи, употребление напитков с газом, а также жирные блюда. Повышенное выделение газов в кишечнике. Отдельные типы углеводов не расщепляются в тонкой кишке и попадают в толстый кишечник, где становятся питательными веществами для бактерий. В процессе ферментации микроорганизмы выделяют значительное количество газа. Среди таких продуктов — бобовые культуры, разные виды капусты, лук, чеснок, груши или яблоки. Проблемы с усвоением продуктов. Если пищеварительная система не способна правильно переварить определенные вещества, это проявляется болью, диареей или вздутием. Типичными примерами таких нарушений являются непереносимость лактозы, целиакия или ненадлежащее всасывание фруктозы. Гормональные колебания и влияние психологических факторов. Функционирование пищеварительного тракта тесно связано с гормональным фоном, фазами менструального цикла, а также связью между центральной нервной системой и кишечником.

Если во время медицинского осмотра специалистам не удается выявить структурные или органические поражения органов, источником жалоб нередко становится комплекс сопутствующих состояний. Это могут быть патологии пищеварения, непереносимость отдельных продуктов и нарушение природного баланса микрофлоры.

К распространенным заболеваниям относятся синдром раздраженного кишечника, синдром чрезмерного бактериального роста, рефлюксная болезнь и различные расстройства стула.

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«У значительной части пациентов наблюдается вздутие живота, сопровождающееся другими пищеварительными жалобами и психологическими факторами. Функциональные нарушения часто сочетаются с пищевой непереносимостью и нарушением баланса кишечной микрофлоры», — объясняет врач.

Обычно врачи не могут быстро установить причину того, почему вы постоянно ощущаете вздутие живота. Установление диагноза происходит постепенно и методом исключения.

Исключить некоторые заболевания и синдромы можно, если пройти лактулозный дыхательный тест. Так можно исследовать, есть ли у вас дисбиоз и синдром чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике.

Что такое лактулозный дыхательный тест

Во время процедуры пациенту предлагают выпить раствор с содержанием лактулозы. Этот углевод не подвергается влиянию человеческих ферментов, но становится питательным для микроорганизмов в кишечнике.

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Концентрацию водорода и метана, которые образуются во время этого процесса, определяют в выдыхаемом воздухе. Первую пробу принимают до приема раствора, после чего замеры повторяют каждые 20 минут, фиксируя текущие ощущения пациента. В случае негативного результата существенное повышение газов в выдохе не фиксируется.

Если в течение 90 минут после начала манипуляции уровень водорода возрастает не менее чем на 20 ppm по сравнению с исходной точкой, это свидетельствует о наличии нетипично большого количества бактерий в области тонкого кишечника.

Если на любом этапе обследования содержание метана в выдохе превышает или достигает 10 ppm, это указывает на чрезмерную активность метаногенов в пищеварительном тракте.

По статистике от функциональных расстройств пищеварения, проявляющихся вздутием после еды, страдает около 25-30% взрослых людей. Поскольку эти состояния существенно снижают комфорт повседневной жизни, своевременное обследование и подбор эффективной терапии могут иметь огромное значение.

Чтобы быстро снизить вздутие, стоит выйти на прогулку. Также откажитесь от жевательных резинок, газированных напитков и слишком больших порций еды.

Врач объясняет, что в случае, когда вздутие сопровождается резкой болью, рвотой или задержкой стула и газов, самолечение недопустимо. Если дискомфорт возникает систематически, длится более нескольких недель или ощутимо ухудшает качество жизни, нужно сходить к терапевту или гастроэнтерологу.

Особенно внимательными нужно быть людям, имеющим следующие симптомы вместе со вздутием живота:

острая боль в животе

рвота

запор или отсутствие стула

отсутствие газов

Вздутие живота: последние новости

Напомним, что рак яичников часто называют «тихим убийцей», поскольку из-за неспецифических признаков женщины и врачи часто списывают первые проявления на обычные расстройства пищеварения. Особое внимание нужно обратить на постоянное вздутие живота или его заметный отек, которые вместе с болью в тазу, быстрым насыщением пищей и частыми позывами к мочеиспусканию являются главными тревожными сигналами.

Британский врач Амир Хан отмечает, что каждой женщине, особенно после 35 лет, необходимо пройти обследование, если непонятные симптомы длятся три недели или дольше. К другим возможным признакам относятся запор, диарея, боли в спине, хроническая усталость и непонятная потеря веса.

Факторами, повышающими риск развития заболевания, являются возраст, генетические мутации, наследственность, лишний вес, эндометриоз, гормональная терапия в постменопаузе, раннее начало менструаций или отсутствие беременностей в анамнезе.

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