Почему после продолжительного сна болит голова

Головная боль является одним из наиболее распространенных симптомов в мире / © Credits

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Исследования показывают, что чрезмерно длительный сон и нарушение режима отдыха могут провоцировать головную боль, особенно у людей, склонных к мигрени.

Об этом пишет Headache.

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В то же время 10 часов сна сами по себе не являются проблемой для всех. Значения имеют привычная длительность отдыха, его качество и другие симптомы, сопровождающие утреннюю головную боль.

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Одна из возможных причин — смещение биологических часов. Если человек обычно просыпается в семь утра, а в выходной спит до десяти, организм сталкивается с изменением привычного расписания. У некоторых людей это может оказывать влияние на механизмы регуляции сна и болевой чувствительности.

Еще один фактор — обезвоживание. Во время сна человек длительное время не пьет воду, а если накануне употреблял алкоголь, много потел или пил недостаточно жидкости, риск головной боли может возрасти. Среди других возможных причин — пропущенный завтрак, напряжение мышц шеи и плеч или изменение привычного потребления кофеина.

Что делать

После плохого ночного сна лучше всего гулять в течение дня и спать по 20-30 минут. Более длительный сон не рекомендуется, ведь ваше тело не будет в природном биологическом ритме, могут начаться проблемы с засыпанием, а дальнейшая ситуация с бессонницей и головной болью повторится. Обратная ситуация: слишком длительный сон, что, в свою очередь, тоже плохо.

Ранее сообщалось, что пульсирующая или необычная головная боль далеко не всегда вызвана банальной усталостью, а может указывать на первичные неврологические расстройства или другие медицинские состояния.

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