Почему появляются "мешки" под глазами и как их избавиться

«Мешки» под глазами часто ассоциируются с усталостью, недосыпанием или возрастными переменами. Они могут быть вызваны наследственностью, задержкой жидкости в организме или хроническими заболеваниями.

"Мешки" под глазами – очень распространенное явление

«Мешки» под глазами — очень распространенное явление / © Pexels

Отеки под глазами утром часто беспокоят засиживающихся допоздна за работой, ест соленую пищу вечером, или уже давно недосыпает.

«Мешки» под глазами — обычно косметическая проблема, редко являющаяся признаком серьезного заболевания, пишет Healthline.

Признаками такой проблемы могут быть:

  • легкий отек

  • провисание или дряблость кожи

  • темные круги под глазами

Факторами, вызывающими или ухудшающими эффект «мешков» под глазами в любом возрасте являются:

  • задержка жидкости (особенно после пробуждения или употребления соленой пищи)

  • недостаток сна

  • наличие аллергии

  • курение

  • хроническая усталость

  • влияние солнца

  • генетическая предрасположенность (мешки под глазами могут передаваться по наследству)

  • заболевания (дерматит, дерматомиозит, заболевания почек и щитовидки)

Избавиться от «мешков» под глазами навсегда невозможно, но вы можете уменьшить их видимость с помощью определенных практик и местных средств:

  • Применение прохладных компрессов

  • Поддержка водного баланса

  • Использование солнцезащитных средств

  • Употребление продуктов, богатых витамином С и железом

  • Достаточное количество сна

Также следует соблюдать правила гигиены сна:

  • фиксированный график сна (время пробуждения и засыпания), включая выходные

  • поддержание тьмы и умеренной температуры в спальне

  • удобные матрас и подушка

  • ежедневные физические упражнения, но не позднее, чем за 2 часа до сна

  • избегание просмотра телевизора в спальне

  • уменьшение потребления кофеина и алкоголя, особенно в вечернее время

  • отказ от тяжелой вечерней пищи

  • избегание электронных устройств не менее чем за пол часа до сна

