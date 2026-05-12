Почему появляются "мешки" под глазами и как их избавиться

Отеки под глазами утром часто беспокоят засиживающихся допоздна за работой, ест соленую пищу вечером, или уже давно недосыпает.

«Мешки» под глазами — обычно косметическая проблема, редко являющаяся признаком серьезного заболевания, пишет Healthline.

Признаками такой проблемы могут быть:

легкий отек

провисание или дряблость кожи

темные круги под глазами

Факторами, вызывающими или ухудшающими эффект «мешков» под глазами в любом возрасте являются:

задержка жидкости (особенно после пробуждения или употребления соленой пищи)

недостаток сна

наличие аллергии

курение

хроническая усталость

влияние солнца

генетическая предрасположенность (мешки под глазами могут передаваться по наследству)

заболевания (дерматит, дерматомиозит, заболевания почек и щитовидки)

Избавиться от «мешков» под глазами навсегда невозможно, но вы можете уменьшить их видимость с помощью определенных практик и местных средств:

Применение прохладных компрессов

Поддержка водного баланса

Использование солнцезащитных средств

Употребление продуктов, богатых витамином С и железом

Достаточное количество сна

Также следует соблюдать правила гигиены сна:

фиксированный график сна (время пробуждения и засыпания), включая выходные

поддержание тьмы и умеренной температуры в спальне

удобные матрас и подушка

ежедневные физические упражнения, но не позднее, чем за 2 часа до сна

избегание просмотра телевизора в спальне

уменьшение потребления кофеина и алкоголя, особенно в вечернее время

отказ от тяжелой вечерней пищи

избегание электронных устройств не менее чем за пол часа до сна

