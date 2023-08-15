Почему появляются морщины и прыщи: дерматолог объяснила, как стресс влияет на кожу

Дерматолог объяснила негативное влияние стресса на кожу.
Дерматолог, профессор, доктор медицинских наук, президент Украинской академии дерматовенерологии (UADV) и эксперт Минздрава по направлению "Дерматовенерологии" Марина Анфилова рассказала, что стресс негативно влияет на состояние кожи. В частности, могут появиться различные сыпи и кожа быстрее стареет.
Об этом пишет "24 канал".
Как стресс влияет на кожу
Марина Анфилова пояснила, что стресс крайне негативно влияет на состояние кожи, а потому украинцы, живущие в постоянном нервном напряжении, могут заметить изменения, в частности:
- Сыпь, акне, жирность.
- Воспалительные процессы кожи.
- Изменения внешнего вида – морщинки, черные круги под глазами, старение кожи.
- Ухудшение иммунитета также оказывает негативное влияние на состояние кожи.
“Кожа – это большой орган и все, что происходит под влиянием стресса, в первую очередь отражается на ней. Это может показаться неочевидным, но многие мои пациентки, которые не обращались раньше, рассказывают, что проблемы с кожей у них начались уже после начала полномасштабной войны", – пояснила дерматолог.
Также есть и внешние и внутренние факторы, которые могут негативно повлиять на состояние кожи, вроде ультрафиолетового излучения, загрязнения воздуха и другие. Среди внутренних – это разные болезни организма.
Можно ли самостоятельно давить прыщи
Дерматологи категорически не рекомендуют самостоятельно давить прыщи, поскольку такая рана будет заживать до 14 дней и даже может занести инфекцию.
“Для человека один прыщик – это просто косметическая проблема. Для дерматолога это может быть симптом 60 заболеваний. Поэтому я говорю, что разобраться с тем, что означает этот прыщик, может только квалифицированный врач, который составит вместе все жалобы и рассказ пациента. И только тогда сможет помочь”, – говорит Марина Анфилова.
Медик также призывает не лечить кожу самостоятельно, а обратиться к специалисту.
Марина Анфилова подчеркнула, что для того, чтобы кожа стала снова гладкой, следует правильно питаться, подобрать косметику и попытаться минимизировать стресс.
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