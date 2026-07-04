- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему появляются трещины в уголках рта: врач раскрыл неожиданную причину
Эксперты объяснили, почему возникает это состояние и когда оно может свидетельствовать о нехватке питательных веществ.
Болезненные трещины в уголках рта могут быть не только косметической проблемой. По словам врачей, иногда они свидетельствуют об ангулярном хейлите — воспалительном заболевании.
Об этом пишет Lad bible.
По данным Клиники Кливленда, трещины и язвы в уголках рта чаще всего являются проявлением ангулярного хейлита — распространенного воспалительного заболевания кожи. Это состояние может поражать один или оба уголка рта, вызывая покраснение, раздражение, трещины и болезненные ранки.
Специалисты отмечают, что ангулярный хейлит часто путают с герпесом, однако это разные состояния. В отличие от герпеса, ангулярный хейлит не заразен.
Почему возникают трещины
Специалисты объясняют, что одной из самых распространенных причин является накопление слюны в уголках рта. Из-за постоянной влажности кожа раздражается, пересыхает и со временем может трескаться.
В свою очередь врач и популяризатор здорового образа жизни Эрик Берг предполагает, что в отдельных случаях такой симптом может быть связан с дефицитом витамина B2 (рибофлавина).
Однако следует отметить, что это лишь одна из возможных причин. Трещины в уголках рта также могут возникать из-за грибковых или бактериальных инфекций, механического раздражения, ношения зубных протезов, дефицита других питательных веществ или некоторых хронических заболеваний.
Почему организму нужен витамин B2
Рибофлавин участвует в выработке энергии, поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек, глаз и нервной системы.
По рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) суточная потребность составляет:
1,3 мг для взрослых мужчин;
1,1 мг для взрослых женщин.
Основными источниками витамина B2 являются:
молоко;
яйца;
грибы;
натуральный йогурт;
продукты, обогащенные витаминами.
Доктор также обратил внимание, что разные изменения в организме иногда могут быть связаны с нехваткой определенных витаминов или минералов. Например, он называет возможные связи между:
кровоточивостью десен — с дефицитом витамина C;
белыми пятнами на ногтях — с нехваткой цинка;
судорогами икроножных мышц — с дефицитом магния;
лупой — с недостаточным потреблением омега-3.
В то же время такие симптомы не достаточны для установления диагноза, ведь могут возникать и по другим причинам.
Если трещины в уголках рта не исчезают в течение нескольких дней, часто повторяются, сопровождаются сильной болью или другими симптомами, следует обратиться к семейному врачу или дерматологу. Только медицинское освидетельствование и при необходимости дополнительные обследования могут помочь установить точную причину и подобрать соответствующее лечение.
Напомним, странный привкус во рту (металлический, кислый и т.п.) может быть вызван дефицитом витаминов, постназальным затеканием, аллергиями, полипами носа или камнями в миндалинах. У женщин после 50 лет это часто связано с гормональными изменениями в менопаузе. Для облегчения рекомендуют полоскание разбавленной перекисью водорода и увлажняющие гели для рта. При длительных симптомах следует обратиться к врачу.