Почему психическое здоровье важно — рассказывает эксперт

ТСН.ua продолжает серию публикаций о важности психического здоровья.

О важности психического здоровья рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

По определению Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье – это эмоциональное, психологическое и социальное благополучие человека, охватывающее различные аспекты его жизни, включая мысли, чувства, поведение и отношения с другими людьми. Как видим, психическое здоровье – это не об отсутствии психических расстройств, а скорее о полноценном функционировании человека в разных сферах его жизни. Психическое здоровье характеризуется состоянием эмоциональной стойкости, эффективным преодолением жизненных вызовов, самоценностью и способностью поддерживать здоровые отношения.

Важно понимать, мы можем влиять на ключевые компоненты благополучия, а значит, психического здоровья. К слову, эмоциональное благополучие достигается за счет использования разных техник эмоциональной саморегуляции, в том числе медитации, телесной релаксации, майндфулнес терапии и т.д. Социальное благополучие зависит от нашей социальной активности, уделения достаточного внимания людям, которых мы любим и любят нас. Самоценность также подкрепляется, например, ведением дневника о своих достижениях, даже мельчайших действиях, но которые стоили нам усилий и принесли кому-то пользу.

Поэтому не забывайте, что психическое здоровье даже в условиях неблагоприятной генетической наследственности может укрепляться нашими «духовными упражнениями». Как результат, эти наращенные «духовные мышцы» могут быть очень стойким каркасом нашей выносливости и восстанавливаемости даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Помните, что жизнестойкость является ключевым фактором психического здоровья и благополучия. А с ней не рождаются, она укрепляется в течение жизни.

Сегодня часто слышим о ментальном здоровье. Есть ли разница между ментальным и психическим здоровьем? Нет, отличий нет. Классически в академической среде и повседневной жизни мы применяли термин «психическое здоровье», я и в дальнейшем являюсь поклонницей именно этого термина. В то же время очевидно, что существует мнение, что термин «ментальное здоровье» порождает меньше негативных ассоциаций, поэтому является своеобразным способом преодоления стигмы в отношении лиц с психическими заболеваниями.

Напомним, мы ранее писали о том, что, по мнению ВОЗ, каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство на фоне войны.

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