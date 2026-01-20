Почему руки зимой покрываются красными бугорками: врач назвала истинную причину

Фолликулярный кератоз / © iStock

Красные пятна и мелкие шероховатые высыпания на верхней части рук чаще всего оказываются проявлением фолликулярного кератоза — распространенного состояния кожи, которое не опасно, но может беспокоить из-за своего внешнего вида.

Об этом врач общей практики Филиппа Кей сообщила изданию Daily mail.

По ее словам, фолликулярный кератоз выглядит как маленькие плотные бугорки, на ощупь напоминающие наждачную бумагу. Они могут иметь телесный оттенок, но часто приобретают красный или более темный цвет. Чаще всего такие высыпания появляются на плечах и верхней части рук, хотя иногда поражают также бедра и ягодицы.

Причиной этого состояния является чрезмерное накопление кератина — белка, который обычно защищает кожу. В случае фолликулярного кератоза он блокирует волосяные фолликулы, что и приводит к появлению характерных бугорков. Заболевание часто имеет наследственный характер и может сочетаться с сухостью кожи или экземой, которые сопровождаются зудом и сыпью.

Врач отмечает, что симптомы нередко обостряются зимой. Холод и сухой воздух в помещениях из-за отопления еще больше высушивают кожу, делая проявления более заметными. Хотя фолликулярный кератоз чаще наблюдают у детей и подростков, он может появиться в любом возрасте.

Это состояние не вызывает боли и не представляет угрозы для здоровья. Впрочем, для многих людей оно является эстетически неприятным и может вызывать психологический дискомфорт. Полностью избавиться от фолликулярного кератоза невозможно, но существуют способы сделать его менее заметным.

Среди основных советов — избегать мыла и гелей для душа с ароматизаторами, которые пересушивают кожу и ухудшают ее состояние. Также не рекомендуют принимать очень горячие ванны или душ и активно тереть тело полотенцем. Лучше осторожно промокать кожу после мытья.

Исследования показывают, что мягкое отшелушивание может уменьшить количество пятен. Для этого советуют использовать мягкую салфетку или перчатку не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы избежать раздражения.

Важную роль играют и специальные увлажняющие средства — смягчающие кремы. Людям с фолликулярным кератозом часто советуют продукты с молочной или салициловой кислотой, которые помогают смягчить кожу и очистить закупоренные поры.

В более сложных случаях семейный врач может назначить стероидные кремы или ретиноиды — препараты на основе витамина А, которые также используют в лечении акне для уменьшения накопления кератина.

