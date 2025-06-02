Почему с возрастом сон перестает быть отдыхом и как это изменить: советы врачей

Почему с возрастом становится сложнее высыпаться / © www.freepik.com/free-photo

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Когда-то нужно было только положить голову на подушку — и просыпаешься бодрым и выспавшимся. Но с годами сон перестает давать ощущение полноценного обновления. Тяжело уснуть, еще труднее — не просыпаться ночью, а утром тело будто и не отдыхало. Это не просто «признаки старения» — это следствие конкретных изменений в работе организма.

Почему с возрастом становится труднее высыпаться: объяснение медиков

Сбивается биологические часы. Мозг человека имеет участок — супрахиазматическое ядро, которое управляет циклами сна и бодрствования. С возрастом это ядро теряет чувствительность к сигналам света и темноты, поэтому внутренние часы начинают «идти не по графику». В результате часто ощущается сонливость уже в первой половине дня, а вечером очень сложно заснуть. Или человек просыпается посреди ночи и уже не может заснуть. «Выключается» гормон сна. С возрастом в организме мелатонина вырабатывается все меньше, что приводит к сложностям с засыпанием, отрывочному поверхностному сну и уменьшение фазы глубокого сна. Поэтому человек может проснуться обессиленным, потому что только при глубоком сне можно полностью восстановиться. Болезни и лекарства — враги ночного отдыха. С возрастом растет количество состояний и болезней, которые мешают нормальному сну. Это могут быть боли при артрите, частое мочеиспускание, сердечно-сосудистые проблемы, болезни нервной системы (деменция, Паркинсона). К этому добавляются препараты, которые могут нарушать сон: мочегонные, антидепрессанты, лекарства от давления. Мозг не «отключается», а продолжает тревожиться. Чем старше человек, тем больше мыслей крутится в его голове: о здоровье, одиночестве, потерях, неопределенном будущем. Тревога стимулирует симпатическую нервную систему — ту самую, которая активируется в состоянии стресса. В таком режиме тело не готово ко сну.

Как помочь себе высыпаться снова

Надо чаще бывать на солнце — особенно утром.

Добавить активности днем, но избегать физических нагрузок за 2 часа до сна.

Выключать телевизор и откладывать гаджеты за час до отбоя.

Соблюдать режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время.

Не пить много кофе после обеда.

Внедрить релакс-практики: дыхательные упражнения, медитацию, тёплые ванны и т.д.

Если ни один из методов не помогает, не следует игнорировать проблему. Необходимо проконсультироваться с врачом-сомнологом. Нарушение сна — это не просто дискомфорт, а фактор, прямо влияющий на продолжительность жизни, память, иммунитет и эмоциональное состояние человека.