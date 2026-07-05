Уменьшение роста начинается примерно в возрасте 30–40 лет / © pixabay.com

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С возрастом люди действительно могут терять несколько сантиметров роста, но это не всегда признак нормального старения. Хотя незначительное снижение естественно, резкие изменения могут сигнализировать о проблемах с костями, в частности остеопороз.

Об этом сообщила доктор медицины, ревматолог Эбби Абельсон, пишет Cleveland Clinic.

Топ причин, которые могут вызвать его снижение

Потеря плотности костей

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С возрастом состояние костной ткани изменяется: ее плотность уменьшается, кости становятся слабее и хуже поддерживают вес тела. В позвоночнике это может приводить к постепенному утончению позвонков и появлению микротрещин — так называемых компрессионных переломов.

Когда позвонки теряют высоту, вся позвоночная колонка становится короче. В результате человек становится ниже.

Сжатие межпозвонковых дисков

Межпозвоночные диски — это своеобразные «подушки» между позвонками, которые со временем изнашиваются. Они становятся тоньше и сплющиваются, из-за чего уменьшается расстояние между позвонками.

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Поскольку хребет состоит из многих таких структур, даже незначительные изменения в каждом диске могут вместе дать заметное снижение роста.

Ослабление мышц

Потеря мышечной силы непосредственно не уменьшает длину скелета, но может влиять на осанку и создавать впечатление, что человек стал ниже.

Потеря 5-10 см может быть тревожным проявлением остеопороза, особенно если происходит быстро или сопровождается сутулостью. Часто люди узнают проблему уже после появления перелома.

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Раньше мы писали о том, как распознавать остеопорозные симптомы на ранней стадии. Больше об этом читайте в новости.

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