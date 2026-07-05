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Почему с возрастом уменьшается рост человека — топ причин
С годами в организме человека происходят естественные возрастные изменения: костная, мышечная и суставная системы постепенно трансформируются, что может влиять на рост.
С возрастом люди действительно могут терять несколько сантиметров роста, но это не всегда признак нормального старения. Хотя незначительное снижение естественно, резкие изменения могут сигнализировать о проблемах с костями, в частности остеопороз.
Об этом сообщила доктор медицины, ревматолог Эбби Абельсон, пишет Cleveland Clinic.
Топ причин, которые могут вызвать его снижение
Потеря плотности костей
С возрастом состояние костной ткани изменяется: ее плотность уменьшается, кости становятся слабее и хуже поддерживают вес тела. В позвоночнике это может приводить к постепенному утончению позвонков и появлению микротрещин — так называемых компрессионных переломов.
Когда позвонки теряют высоту, вся позвоночная колонка становится короче. В результате человек становится ниже.
Сжатие межпозвонковых дисков
Межпозвоночные диски — это своеобразные «подушки» между позвонками, которые со временем изнашиваются. Они становятся тоньше и сплющиваются, из-за чего уменьшается расстояние между позвонками.
Поскольку хребет состоит из многих таких структур, даже незначительные изменения в каждом диске могут вместе дать заметное снижение роста.
Ослабление мышц
Потеря мышечной силы непосредственно не уменьшает длину скелета, но может влиять на осанку и создавать впечатление, что человек стал ниже.
Потеря 5-10 см может быть тревожным проявлением остеопороза, особенно если происходит быстро или сопровождается сутулостью. Часто люди узнают проблему уже после появления перелома.
Раньше мы писали о том, как распознавать остеопорозные симптомы на ранней стадии. Больше об этом читайте в новости.