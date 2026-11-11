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Дата публикации
Категория
Здоровье
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Почему с возрастом увеличиваются уши: ученые объяснили удивительную особенность человеческого тела

С возрастом наши уши действительно становятся больше, но дело не в том, что они продолжают расти, как в детстве, свою роль играют изменения тканей и сила тяжести.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Ухо

С ним уши у людей становятся большими / © Фото из открытых источников

Наши уши не остаются неизменными в течение жизни. Если внимательно присмотреться к фотографиям людей в молодости и в почтенном возрасте, можно заметить интересную особенность: ушные раковины часто становятся длиннее, а мочки заметно больше. И это не просто оптическая иллюзия.

Как изменяются человеческие уши с возрастом и почему это происходит, рассказывает IFLScience.

Насколько увеличиваются уши с годами

Ученые неоднократно проверяли, действительно ли размер ушей связан с возрастом человека. Одно из таких исследований было проведено в 1997 году специалистами Техасского технологического университета. Они сравнили измерение ушных раковин молодых и пожилых людей и обнаружили, что окружность уха увеличивается в среднем на 0,51 миллиметра в год.

Это примерно пол сантиметра за десятилетие. За 50 лет разница может составлять около 2,5 сантиметра – достаточно, чтобы изменения стали заметны даже без линейки.

Другое исследование было опубликовано в 1995 году в медицинском журнале British Medical Journal. Его автор, врач Джеймс Гиткот, измерил уши 206 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет. Результаты показали, что длина уха увеличивалась в среднем на 0,22 миллиметра в год.

Еще одна работа итальянских исследователей, опубликованная в 1999 году, также обнаружила связь между возрастом и размерами ушных раковин. В то же время мужские уши в среднем были больше женских. Важно, что эти исследования сравнивали людей всех возрастов, а не следили за изменениями ушей одних и тех же участников на протяжении десятилетий.

Почему уши становятся длиннее

Несмотря на распространенное представление, уши не растут напролет так, будто организм всю жизнь получает сигнал увеличивать их размер. С возрастом изменяются ткани, поддерживающие форму ушной раковины, а мягкие части постепенно теряют упругость.

Одно из объяснений состоит в том, что на уши постоянно действуют сила тяжести и собственный вес тканей. Особенно заметно это на мочках: у них есть жировая ткань, которая со временем может скапливаться и растягивать кожу.

Дополнительную роль играет старение соединительной ткани. Она постепенно теряет эластичность, а изменения коллагена ослабляют способность кожи и других структур сохранять прежнюю форму. В результате ушные раковины могут провисать и казаться больше.

Так что большие уши в почтенном возрасте — не признак какого-то необычного процесса, а одно из заметных внешних изменений, сопровождающих старение. И, кстати, не во всех культурах длинные мочки воспринимают как недостаток.

В буддийской традиции длинные мочки часто изображают на статуях Будды. Они символизируют мудрость и духовный опыт, а не просто особенность внешности.

Как ученые исследуют старение человеческого тела

Старение не происходит одинаково во всех органах и тканях. Например, исследователи обнаружили, что некоторые части организма могут начинать изменяться раньше других. Анализ тканей показал, что сосуды и надпочечники стареют по-разному , а возрастные изменения не обязательно начинаются одновременно во всем теле.

В то же время , старший возраст не всегда означает непременное ухудшение всех физических и умственных способностей. Двенадцатилетнее наблюдение за более чем 11 тысячами людей в возрасте от 65 лет показало, что отдельные показатели могут улучшаться даже в старшем возрасте.

Ученые также продолжают искать способы влиять на процессы старения. В одном из экспериментов с участием людей в возрасте 65-75 лет изменения в питании уже через четыре недели сказались на показателях , по которым оценивали биологический возраст организма. Впрочем, исследователи пока не знают, сколь долго сохраняется этот эффект.

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