Почему сладкое "влезает" всегда: ученые ответили

После обеда , когда кажется, что в желудке не осталось места даже для воды, предложение съесть десерт часто воспринимается с энтузиазмом. Этот парадокс знаком многим, а в японской культуре для него даже существует отдельный термин – "бецубара", что дословно переводится как "отдельный желудок".

Желудок – это не жесткий мешок фиксированного объема. Это эластичный орган, способный приспособиться к количеству пищи. Когда человек начинает есть, происходит процесс "желудочной аккомодации": гладкие мышцы расслабляются, позволяя органу растягиваться без повышения внутреннего давления.

Кроме того, немаловажную роль играет консистенция пищи. Тяжелые основные блюда (мясо, гарниры) требуют длительного переваривания, что может вызвать чувство тяжести.

Десерты — муссы, мороженое или кремовые торты — обычно мягкие и содержат простые углеводы. Они почти не нуждаются в механической обработке и быстрее покидают желудок, создавая иллюзию, что для них нашлось место.

Желание съесть сладкое формируется не в желудке, а в мозге . Существует понятие "гедонистический голод" – стремление есть ради удовольствия, а не для пополнения энергии. Сахар активирует мезолимбическую систему мозга, стимулируя выброс дофамина. Это временно блокирует сигналы о сытости для получения наслаждения.

Еще один механизм – "сенсорно-специфическое насыщение". При потреблении однообразной пищи (например, соленой или жирной) мозг постепенно теряет к ней интерес. Появление нового вкусового профиля — сладкого или кислого — перезагружает систему вознаграждения и пробуждает аппетит заново.

Чувство сытости не приходит мгновенно. Сигналы от кишечника к мозгу передаются с помощью гормонов (холецистокинина, пептида YY и т.п.). Чтобы уровень этих веществ вырос достаточно для ощущения полного насыщения, организму требуется от 20 до 40 минут.

Именно в этот промежуток времени, когда человек уже съел достаточно, но мозг еще не получил "стоп-сигнал", обычно подают десерт.

Не стоит отвергать и психологические факторы . С детства десерт ассоциируется с праздником, наградой и завершением трапезы. Исследования показывают, что в компании или во время торжественных событий люди склонны есть больше, подвергаясь социальному влиянию и праздничной атмосфере.

Итак, если после сытного ужина вы вдруг почувствовали, что можете съесть кусок торта — это нормальная реакция организма, который стремится к новым вкусовым ощущениям и к удовольствию.

