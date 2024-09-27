Почему свеклу важно добавить в рацион каждого человека

Этот универсальный и питательный овощ является отличным дополнением к любой диете.
Если вы не привыкли есть свеклу, пришло время сделать этот овощ частью своего ежедневного рациона.
Издание Times of India пишет о пользе свеклы для здоровья.
Помогает похудеть
Обычная порция вареной свеклы в 100 г содержит 44 калории, 1,7 г белка, 0,2 г жира и 2 г клетчатки, что делает его низкокалорийным, но питательным вариантом. Это делает его идеальным дополнением к вашей диете, направленной на снижение веса.
Полезно для кишечника
Свекла обеспечивает диетическую клетчатку, поддерживающую регулярность пищеварения, и соединения, помогающие работе печени, нейтрализуя и выводя токсины. Свекольный сок также помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает его полезным для поддержания стабильной энергии в течение дня.
Снижает артериальное давление
Свекла помогает расширить артерии и уменьшить частоту сердцебиений. Специалисты заметили, что свекла обеспечивает правильное функционирование системы кровообращения.
Улучшает мозговую деятельность
Красный свекольный сок увеличивает умственную и физическую деятельность организма на 16%. Он может предотвратить слабоумие и улучшить всеобщую деятельность мозга.
Увеличивает энергию и производительность
Спортсмены могут также считать свеклу полезной, поскольку нитраты улучшают физическую работоспособность, повышая эффективность митохондрий, производителей энергии в клетках.
Исследования показывают, что свекольный сок может повысить выносливость, улучшить кардиореспираторную продуктивность и использование кислорода во время упражнений.
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