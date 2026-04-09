Почему уколы для похудения работают не для всех: новые данные исследований

Уколы для похудения / © Associated Press

Реклама

Уже несколько лет люди предпочитают худеть быстрее и эффективнее, используя для этого не традиционный и здоровый спорт и правильное питание, а инъекции для похудения.

Кроме опасности препаратов и не всегда эстетических последствий, есть риск, что дорогостоящие уколы не сработают. Почему не все могут эффективно похудеть на уколах и кто получает больше пользы от таких процедур? Об этом рассказали BBC.

Почему уколы для похудения работают не для всех

Последние исследования инъекций для похудения, опубликованные в Nature, показали, что препараты могут иметь достаточно разную эффективность. И не у всех людей есть большой прогресс в похудении. Все зависит от генов, связанных с аппетитом и пищеварением.

Реклама

Также исследователи объяснили, почему одни люди не имеют побочных эффектов, а другие страдают от тошноты и рвоты. Инъекции похудения работают методом снижения чувства голода и имитации естественных действий кишечника. На этих препаратах организм чувствует сытость.

По словам исследователей, на эффективность препаратов по похудению могут влиять не только гены, но и возраст, пол, происхождение человека, который их принимает.

Оценки свидетельствуют, что за последний год по меньшей мере 1,6 млн британцев попробовали подобные инъекции. И по тенденциям, количество желающих попробовать такое похудение будет только увеличиваться.

Чаще всего уколы для похудения покупают частно, онлайн или в аптеках. Ведь официально такие препараты могут продавать людям, у которых есть на них рецепт.

Реклама

Исследователи проанализировали опыт 15 тысяч человек, которые попробовали такое похудение. Кому-то удалось потерять до 30% веса. Однако средний результат — минус 11,7% веса. Были люди, вообще не потеряли вес во время курса таких препаратов.

Участники исследования согласились на генетические тесты. Это позволило выявить, почему эффективность уколов у кого-то была высокой, а у кого-то — нулевой.

Как оказалось, люди, которые имели симптомы тошноты и рвоты на протяжении курса, теряли больше веса. Они худели в среднем на 760 г больше других. А те, кто имел две копии гена, теряли на 1,5 кг больше.

Среди людей европейского происхождения около 64% имеют только одну копию таких генов, и 16% — по две.

Реклама

Отдельно исследовали популярный препарат для похудения Mounjaro. 1% людей, которые его употребляют, могут иметь очень сильную рвоту, до 15 раз интенсивнее стандартной. Все результаты нуждаются в дополнительных подтверждениях.

Предыдущие исследования показали, что женщины более чем вдвое чаще теряют более 15% массы тела, чем мужчины, употребляющие Mounjaro. Больше веса, по словам исследователей, могут потерять молодые люди, белой или азиатской этнической принадлежности.

Зачем используют уколы для похудения

Для многих людей «уколы для похудения» могут звучать как волшебная таблетка. Но следует помнить, что, прежде всего, это инструмент врачей, который должен использоваться только по назначению специалистов.

Уколы для похудения — это препараты на основе гормонов, которые угнетают аппетит и снижают уровень сахара в крови. Как следствие, человек может похудеть из-за дефицита калорий.

Реклама

Существует несколько популярных препаратов. Уколы для похудения «завирусились» после того, как популярные актеры и певцы начали их использовать, чтобы приблизиться к телу мечты. Таким образом, эти препараты начал использовать без назначения врача более широкий круг людей.

Уколы для похудения назначают тем, у кого диагностировано ожирение, индекс массы тела выше 27, и людям, имеющим сопутствующие болезни, такие как диабет или проблемы с сердцем.