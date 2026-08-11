Почему урчит в животе, даже когда вы не голодны: что означают эти звуки и когда это опасно

Почему в животе постоянно урчит / © Credits

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Урчание в животе принято считать признаком голода, однако характерные звуки могут появляться и после еды. В большинстве случаев это естественное следствие работы пищеварительной системы. В то же время иногда громкие кишечные шумы в сочетании с другими симптомами могут указывать на определенные нарушения.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

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На самом деле многие звуки, которые мы называем урчанием в желудке, возникают именно в кишечнике. В медицине для обозначения таких шумов используется термин «борборигмус».

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В стенках пищеварительного тракта находятся гладкие мышцы, которые ритмично сокращаются, помогая перемещать пищу, жидкость и газы. Этот процесс называется перистальтикой. Во время продвижения содержимого по желудочно-кишечному тракту возникают различные звуки — от тихого бульканья до хорошо слышимого урчания.

Поскольку пищеварительная система не перестает работать, кишечные шумы возникают постоянно, хотя человек далеко не всегда их слышит. Насколько громкими они будут, зависит, в частности, от количества газов и жидкости, а также от активности кишечника.

Почему живот громче урчит, когда человек голоден

Даже после длительного перерыва между приёмами пищи желудок и тонкий кишечник не перестают двигаться. В это время происходят периодические сокращения, известные как мигрирующий моторный комплекс. Благодаря им по пищеварительному тракту продвигаются остатки пищи, секреты и другое содержимое.

Когда желудок пуст, пища не заглушает звуки этих сокращений, поэтому урчание слышно гораздо лучше. Кроме того, на активность пищеварительного тракта влияют нервные и гормональные механизмы, которые запускаются при ощущении голода.

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Однако сытный обед или ужин также не гарантируют отсутствия шумов в животе. После еды пищеварительная система активно перемешивает и продвигает пищу вместе с жидкостью и пищеварительными соками. При наличии газов этот процесс может сопровождаться довольно громкими звуками.

Еще одним фактором является воздух, который человек невольно проглатывает во время еды или питья. Его может попадать в пищеварительный тракт в большем количестве, если есть в спешке, пить газированные напитки, жевать жвачку или много разговаривать за столом.

От каких продуктов живот может урчать сильнее

Усиление кишечных шумов иногда связано с пищей, способствующей образованию газов. Среди таких продуктов могут быть некоторые бобовые, лук и другие продукты с высоким содержанием ферментируемых углеводов — прежде всего у людей, чувствительных к ним.

У людей с непереносимостью лактозы или при нарушении всасывания фруктозы также может возникать урчание в животе после употребления молочных продуктов. В этом случае к кишечным шумам могут добавляться вздутие живота, боль, повышенное газообразование и изменения характера стула.

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Влиять на пищеварение может и стресс. Мозг и пищеварительная система тесно взаимодействуют, поэтому сильное волнение может изменять скорость работы кишечника. Из-за этого перед экзаменом, собеседованием или другим стрессовым событием могут появиться урчание, спазмы, диарея или внезапные позывы к дефекации.

Когда из-за урчания в животе следует обратиться к врачу

Если живот время от времени урчит и других жалоб нет, это, как правило, не является признаком заболевания. Однако усиленные кишечные шумы могут возникать на фоне синдрома раздраженного кишечника, пищевой непереносимости, нарушений всасывания или инфекций желудочно-кишечного тракта.

Стоит проконсультироваться с врачом, если необычно сильное или частое урчание сопровождается постоянной болью в животе, повторяющейся диареей или запорами, рвотой, кровью в стуле, выраженным вздутием живота или непреднамеренным похудением.

Немедленное медицинское обследование требуется в случае, когда внезапная сильная боль сопровождается рвотой, значительным вздутием живота, а стул и газы не выходят. Такое сочетание симптомов может наблюдаться, в частности, при кишечной непроходимости.

Если же тревожных симптомов нет, периодическое урчание чаще всего объясняется нормальной работой пищеварительного тракта. Сделать его менее заметным можно, если есть медленнее, тщательно пережевывать пищу, уменьшить размер порций и ограничить употребление газированных напитков.

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